موعد قرعة الدور التمهيدي الأخير لكأس الكاف الثلاثاء بالقاهرة

اتحاد الجزائر الممثل الوحيد للجزائر في هذه المنافسة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد قرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي من كأس “الكاف”.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة الكروية، فإن العملية مقررة اليوم وستبث عبر المنصات الرقمية لـ “الكاف”، ابتداء من منتصف النهار بتوقيت الجزائر.

وستشهد الجولة التمهيدية الثانية الإضافية مشاركة 16 فريقًا تأهلوا من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية، مع الفرق الـ 16 التي خسرت الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد في هذه المنافسة ممثل واحد للكرة الجزائرية وهو اتحاد العاصمة الذي تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني “مكرر” من منافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على أس سي كارا الطوغولي بنتيجة (2-1, الشوط الأول 1-0) في لقاء إياب الدور التمهيدي الثاني، الذي جرى سهرة اليوم الأحد بملعب 8 ماي 45 بسطيف.

وكان ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة، فريق شبيبة الساورة قد أقصي بعد اكتفائه بالتعادل (0-0) أمام سبورتينغ غانيوا الإيفواري، في إياب الدور التمهيدي الثاني، الذي جمع بينهما السبت بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.