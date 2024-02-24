موعد كأس إفريقيا 2025 لم يحدّد و”الكاف” لم تحسم تاريخ المنافسة

الأمين العام لـ"الكاف" الكونغولي فيرون موسينغو يُكذّب المغرب:

كشف الكونغولي فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، في مقابلة نشرها الصحفي الكيني إيريك نجيرو، عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقًا)، بأن كل الكلام الذي نشر خلال الأيام الماضية حول الاستقرار على موعد كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن الموضوع لم يتم الحسم فيه حتى هذه اللحظة.

وبدأ الأمين العام لـ”الكاف” حديثه بتوضيح الخطوات التي سيتم القيام بها، قبل تحديد موعد إجراء البطولة، حيث قال: “قريبًا سيقوم الاتحاد الإفريقي بإجراء مناقشات دقيقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، والاتحاد المغربي، وكذلك رابطة الأندية الأوروبية، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وإيجاد موعد مناسب للعب كأس أمم إفريقيا 2025”.

وأوضح موسينغو، حسب ما نشره موقع “وين وين” القطري عن العائق الوحيد الذي قد يقف وراء إجراء “الكان” في فصل الصيف، مثلما يريد الاتحاد المغربي القيام به، بقوله: “كما تعلمون، فإنه في صيف 2025 ستقام أول نسخة من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، ولذلك، سيتعين علينا إيجاد حل يناسب الجميع قبل اتخاذ أي خطوة، وسوف نركّز في مناقشاتنا على اللاعبين الذين يعتبرون المحور الرئيسي في النقطة”.

ظهر موسينغو مستغربًا من الأخبار التي نشرت في مختلف وسائل الإعلام، حول ترسيم الاتحاد الإفريقي لموعد لعب النسخة القادمة، حين قال: “أنا شخصيًا لا أعرف بعد التواريخ التي ستلعب خلالها الدورة، وكل ما تم نشره ليس له علاقة بالتواريخ الرسمية التي لم تحدّد بعد”.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الإفريقية والعالمية، قد نشرت في الأيام الماضية المواعيد التي سيتم فيها إجراء نهائيات كأس إفريقيا 2025 القادمة، بدون أن تتزامن مع موعد لعب كأس العالم للأندية، حيث أكد بأن “الكان” سيلعب في الفترة ما بين 20 جويلية و17 أوت 2025، على أن تلعب كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 14 جوان و13 جويلية، وهو الأمر الذي قد يجعل الكثير من اللاعبين يجدون صعوبات بالغة في لعب البطولتين خلال فترة قصيرة.

الجدير بالذكر بأن الاتحاد المغربي لكرة القدم كان قد كشف في بيان رسمي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 5 فيفري، على هامش بيان تجديد الثقة في المدرب وليد الركراكي، بأن موعد كأس إفريقيا 2025 سيكون في فصل الصيف، وهو ما كذبه الأمين العام لـ”الكاف” فيرون.. قضية للمتابعة.