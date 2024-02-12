موعد مع الشركات الاقتصادية لعرض مشاريع الطلبة

قصد تجسيد أفكار الحاضنات

نظمت، الاثنين، حاضنة الأعمال لجامعة الجزائر1، يوما مفتوحا على المحيط الاقتصادي والاجتماعي من أجل شراكة حقيقية ومستدامة مع شركات وطنية اقتصادية، والطلبة أصحاب المشاريع، حيث استفاد 14 طالبا جامعيا من عروض وندوات ومقاهي أعمال مع ممثلين عن مؤسسات اقتصادية وبنوك وشركات، على رأسها اتصالات الجزائر، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك السلام، والوكالة الوطنية للسدود، وشركة صيدال.

وأكدت البروفسور كوثر كورد، مديرة حاضنة الأعمال لجامعة الجزائر1، مكلفة بتسيير دار الذكاء الاصطناعي، في تصريح لـ”الشروق”، أن الطلبة يحتاجون اليوم إلى من يدعم مشاريعهم ماليا، حيث يملكون أفكارا يرغبون في أن تتجه نحو الطريق الصحيح، وأن تتجسد على أرض الواقع، وتحتضنها الشركات الاقتصادية الجزائرية.

وأضافت أن اليوم المفتوح، كان منصة نقاش حقيقية مع الممثلين للمؤسسات والشركات الوطنية، والطلبة الذين أثبتوا للجميع أنهم قادرون على إعطاء مشاريع مصغرة تساهم في التطور الاقتصادي والتكنولوجي بالجزائر.

وأشارت كورد إلى أن مقهى الأعمال مع ممثل شركة صيدال، كان فرصة لبعض الطلبة لعرض مشاريع تتعلق بالصناعة الصيدلانية والشبه الصيدلانية وما يتعلق بمجالها، لكن بحسبها، يبقى الجانب المالي والدعم المعنوي أكثر ما يحتاجه الطالب في الحاضنة من كبريات المؤسسات والشركات الاقتصادية الجزائرية.