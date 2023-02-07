موعد هام لرئيس “الفاف” في باريس

يشارك رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، رفقة الأمين العام للفاف منير دبيشي في ندوة “الفيفا” مع الاتحاديات الإفريقية بباريس.

وتنطلق الأربعاء، بمقر الاتحادات الأعضاء في الفيفا، بباريس، ندوة خاصة بالتخطيط التكتيكي، بالنسبة للاتحادات الإفريقية لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الفاف زفيزف، برؤساء الاتحادات الإفريقية، وهي فرصة لإقناع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، بملف الجزائر لاحتضان كان 2025.

وإلى جانب رؤساء الاتحاديات الإفريقية من المنتظر أن يلتقي زفيزف مع من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وحسب موقع الإتحاد الجزائري، فإن الندوة الخاصة برؤساء الاتحاديات والأمناء العامين، سيتم خلالها التطرق إلى عدة نقاط، في مقدمتها مبادئ الحكم الرشيد لوضع إطار فعال لرفع مستوى اللعب، وكذا توفير أدوات لتطوير خطة إستراتيجية طويلة المدى.