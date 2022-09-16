موعلي يتنفّس الصّعداء في نادي لافال

حمزة موعلي (في الوسط) عند توقيع عقد الانضمام إلى نادي لافال.

تنفّس اللاعب الجزائري حمزة موعلي، الجمعة، الصّعداء. بعد استدعائه لِأوّل مرّة من أجل خوض مباراة رسمية مع أكابر فريقه الجديد لافال الفرنسي.

وأعلن التقني أوليفيي فرابولي مدرب فريق لافال، الجمعة، عن قائمة تضمّ 18 لاعبا، يوجد بينهم المدافع حمزة موعلي. استعدادا لِمواجهة المضيف نادي كوفيي، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية للقسم الثاني.

وكان حمزة موعلي (24 سنة) قد انتقل في أوت الماضي، من نادي البارادو إلى فريق لافال الفرنسي، لِمدّة موسمَين.

ولجأ المدرب فرابولي بعدها إلى إلحاق لاعبه موعلي بِالفريق الرّديف لِنادي لافال، الذي ينشط في بطولة الدرجة الخامسة.

وخاض حمزة موعلي في الموسم الماضي 24 مباراة في البطولة الوطنية، بينها 23 مواجهة شارك فيها أساسيا، من أصل 34 مقابلة لِفريقه البارادو. وسجّل هدفَين.

وضمّت قائمة فريق لافال لاعبا جزائريا آخر، والأمر يتعلّق بِزكريا نعيجي. لكن هذا المهاجم خاض 8 مقابلات، وسجّل 4 أهداف.