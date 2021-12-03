موقعة لبنان لتأكيد رباعية السودان وحسم التأهل قبل الأوان

الجولة الثانية من كأس العرب السبت على الساعة 14.00 الجزائر- لبنان

سيكون المنتخب الوطني المحلي على موعد بعد زوال السبت، بداية من الساعة الثانية بتوقيت الجزائر، على ثاني مباراة له في إطار دور المجموعات من منافسة كأس العرب الجارية في قطر، حيث تخوضها العناصر الوطنية على وقع الأجواء المعنوية العالية التي خلفها الفوز برباعية كاملة في المباراة الأولى أمام منتخب السودان، وهو الأمر الذي يجعل أبناء المدرب بوقرة يراهنون على التأكيد بتحقيق فوز آخر يحسمون به ورقة التأهل إلى الدور الثاني قبل الأوان.

يعول المنتخب الوطني المحلي على مواصلة البرهنة في منافسة كأس العرب الجارية بقطر، حيث يوجد رفقاء براهيمي أمام طريق مفتوح لحسم ورقة المرور إلى الدور الثاني قبل تنشيط المواجهة الثالثة أمام المنتخب المصري، وهو الأمر الذي يتطلب آليا الظفر بنقاط مباراة اليوم أمام منتخب لبنان، حيث أن أغلب المعطيات ترشح كفة محليي “الخضر” بناء على الوجه الذي قدموه أمام السودان، بدليل القصف برباعية كاملة وسط اعتراف المدرب الفرنسي فيلود بقوة “الخضر”، إضافة إلى الوجه الإيجابي المقدم من الناحية الهجومية والدفاعية، ففي الوقت الذي وقع رفقاء بونجاح 4 أهداف كاملة، فقد برز الحارس مبولحي بتصديه لركلة جزاء، ناهيك عن الداء الكبير قدمه العائد هلال سوداني وزميله بن دبكة الذي قام بدور كبير في خط الوسط، وهي المعطيات التي تخدم أوراق المدرب مجيد بوقرة الذي يسعى إلى مواصلة إثراء خياراته الفنية بمناسبة مواجهة السبت، من خلال تفعيل ورقة الهجوم والحرص على أداء الوسط مع تحصين الجهة الخلفية، خاصة في ظل جاهزية أغلب العناصر والركائز المعول عليها، بما في ذلك يوسف بلايلي المرشح للعودة إلى أجواء المنافسة من بوابة مباراة السبتأمام لبنان.

وإذا كانت العناصر الوطنية تراهن على فوز جديد يعبد لها طريق المرور إلى الدور الثاني قبل الأوان، وهذا من بوابة مباراة اليوم أمام لبنان، دون الوقوع في فخ التأجيل حتى المباراة الأخيرة أمام مصر، فإن المدرب مجيد بوقرة لم يتوان في مطالبة لاعبيه بضرورة التحلي بالجدية والواقعية فوق الميدان، من خلال منح المنافس القيمة التي يستحقها من الناحية الفنية، خاصة وأنه أبان عن صمود كبير خلال مباراته الأولى أمام المنتخب المصري الذي لم يتسن له تسجيل هدف السبق إلا قبل حوالي 20 دقيقة عن انتهاء الوقت الرسمي، وعن طريق ركلة جزاء، ما يبين طموحات وإرادة العناصر اللبنانية في الظهور بوجه مشرف في هذه المنافسة الإقليمية، وهي رسالة مهمة يتطلب على رفقاء بونجاح أخذها بعين الاعتبار لخوض المباراة بنية الفوز وتوفير جميع العوامل التي تساهم في هذا المبتغى، خصوصا وأن المنتخب الوطني المحلي يتوفر على عناصر بارزة قادرة على صنع الفارق والذهاب بعيدا في هذه المنافسة، بدليل الوجه الذي قدمه بونجاح الذي تحرر من العقدة التي لازمته مؤخرا مع المنتخب الأكابر، ورد على منتقديه بثنائية في مرمى السودان، إضافة إلى العائد هلال سوداني الذي يراهن على عدم تفويت فرصة التألق بغية لفت انتابه الناخب الوطني جمال بلماضي، ألام في إعادته إلى منتخب الأكابر، والكلام ينطبق على بن دبكة الذي قام بدور كبير في الوسط خلال مباراة السودان، ما جعله أحد العناصر المعول عليها رفقة براهيمي وأسماء أخرى تجمع بين الخبرة والطموح.

يوسف بلايلي سلاح بوقرة “الجديد” في مباراة لبنان

يلعب المنتخب الوطني المحلي مباراته الثانية في كأس العرب 2021 بقطر، مساء اليوم، أمام نظيره اللبناني على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة، وعينه على تسجيل الفوز الثاني له بالمجموعة الرابعة واقتطاع تأشيرة العبور إلى الدور ربع النهائي، ولو أن المهمة لن تكون سهلة أمام المنتخب اللبناني المتسلح بإرادة وحماس لاعبيه لإحداث المفاجأة أمام “محاربي الصحراء”.

وكان “الخضر” فازوا في مباراة الجولة الأولى على منتخب السودان برباعية نظيفة، حملت توقع كل من بغداد بونجاح (ثنائية) وجمال بلعمري وهلال العربي سوداني، في حين خسر منتخب لبنان مباراته الافتتاحية أمام مصر بهدف دون رد، ورغم الخسارة قدم زملاء الحارس المتألق مصطفى مطر مباراة بطولية، ما يدفع أشبال بوقرة إلى الحذر من الخطر اللبناني المتوقع.

وينتظر أن يعتمد الناخب الوطني، مجيد بوقرة، على نفس التشكيلة الأساسية التي أشركها أمام منتخب السودان في مباراة الجولة الأولى، مع تغيير واحد فقط، لكنه مهم جدّا، ويتمثل في عودة النجم يوسف بلايلي بعد أن غاب عن المباراة الأولى بسبب إصابة خفيفة، وسيلعب بديلا لنجم نادي الطائي السعودي، أمير سعيود، الذي لم يقدم المستويات المطلوبة والمنتظرة منه في المواجهة الأول، ويعد بلايلي من أبرز اللاعبين الجزائريين في الفترة الحالية وحتى في المنتخب الأول، إلى درجة أن المدير الفني، جمال بلماضي، وضعه في نفس مكانة نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، بخصوص مسألة التأثير والمساهمة في نتائج المنتخب الجزائري، ومن شأن عودة نجم نادي قطر القطري إلى حسابات بوقرة أن تمنح حلولا تكتيكية وفنية كبيرة للمدرب مجيد بوقرة، خاصة أن يوسف بلايلي هو ملك التمريرات الحاسمة في “الخضر”.

ويلعب المنتخب المحلي بالتشكيلة الحالية أمام لبنان، مبولحي في حراسة المرمى، ويتشكل خط الدفاع من الرباعي بن عيادة وبلعمري وبدران وشتي، في حين يلعب الثلاثي مريزيق وبن دبكة وبراهيمي في وسط الميدان، أما الثلاثي بلايلي وسوداني وبونجاح فسيشكون الخط الهجومي النّاري لـ”محاربي الصحراء”.

علي صلاح نجم العراق السابق

أرشح “الخضر” لحصد لقب كأس العرب

أعرب نجم المنتخب العراقي السابق علي صلاح عن أمله بأن يظهر “أسود الرافدين” بمستوى مشرف في بطولة كأس العرب “قطر 2021″، التي تستضيفها الدوحة للفترة من الـ30 نوفمبر، وحتى الـ18 من ديسمبر مضيفا أن منتخب الجزائر يبقى الأوفر حظا للفوز باللقب.

النجم العراقي، الذي مثل عدة أندية عربية بارزة، وعلى رأسها الوحدات الأردني والوحدة السوري، رفقة التجارب مع كبار الأندية المحلية، شدد على أهمية البطولة التي تشهد مشاركة منتخبات كبيرة، على غرار الجزائر وتونس والمغرب.وأضاف اللاعب، الذي شارك في نسخة البطولة عام 2012، أن المنافسة العربية دائما ما تزيد من المستوى الفني لهذه المسابقة، مؤكدا أن منتخب بلاده صاحب أكبر عدد من التتويجات بكأس العرب (4 مناسبات) سيكون ندا لكبار المنتخبات المشاركة.وختم حديثه بالقول، إن المنتخب الجزائري، الذي يعيش أفضل فتراته، سيكون المرشح الأبرز لحصد لقب البطولة، لما يعيشه من فترة استقرار، خصوصا على المستوى الفني.