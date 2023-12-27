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موقع أمريكي: بلينكن يزور 4 دول عربية الأسبوع المقبل

الشروق أونلاين
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موقع أمريكي: بلينكن يزور 4 دول عربية الأسبوع المقبل
أرشيف
أنتوني بلينكن

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة إلى الشرق الأوسط، تشمل 4 دول عربية إلى جانب فلسطين المحتلة، حسب ما نقله موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين وعرب.

وجاء في تقرير للموقع أنه “من المتوقع أن يسافر بلينكن إلى الشرق الأوسط أواخر الأسبوع المقبل، لمناقشة الحرب في غزة”.

وتشمل جولة الوزير الأمريكي إلى المنطقة كل من فلسطين المحتلة، حيث سيلتقي مسؤولي في السلطة الفلسطينية وفي سلطات الاحتلال. بالإضافة إلى الأردن والإمارات والسعودية وقطر.

“وستكون هذه الرحلة جزء من سلسلة مستمرة من الزيارات التي يقوم بها مسؤولون أمريكيون، لإجراء مشاورات مستمرة مع الشركاء الإقليميين حول الأزمة”، يضيف المصدر.

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