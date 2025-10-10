موقع أمريكي: ترامب يعتزم عقد قمة لعدد من قادة العالم حول غزة

خلال زيارته المقبلة إلى مصر

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد قمة لزعماء العالم بشأن غزة، خلال زيارته المنتظرة الأسبوع المقبل إلى مصر. حسب ما نقله موقع “أكسيوس” عن مصادر وصفها بالمطلعة.

وأفاد الموقع الأمريكي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجّه بالفعل دعوات إلى عدد من الزعماء الأوروبيين والعرب للمشاركة في هذه القمة.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع قادة أو وزراء خارجية من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا، يضيف المصدر ذاته.

وأصبح وقف إطلاق النار ساريا في قطاع غزة، بداية من الجمعة. مع إعلان انسحاب قوات الاحتلال نحو الخط المتفق عليه في المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدقائق الأولى من يوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة. خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي.

ويتضمن الاتفاق حسب ما ذكره بيان لـ”حماس”، انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق “بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية، حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ”، يقول ذات البيان.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “التوقيع على المرحلة الأولى من خطته للسلام، بين حماس وإسرائيل”.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث” الاجتماعية التي يملكها:”سيتمّ إطلاق سراح كل الرهائن قريبا جدا. وإسرائيل ستسحب قواتها نحو خط متّفق عليه”.