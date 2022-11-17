موقع أمريكي: ملك المغرب بين الأكثر بقاء في الحكم في إفريقيا

نشر موقع “الحرّة” الأمريكي الناطق بالعربية يوم الخميس، قائمة بأكثر الحكام بقاء في السلطة في إفريقيا، مشيرا إلى وجود ملك المغرب محمد السادس في القائمة.

وتحدث الموقع في مقال بعنوان:”بينهم حاكم عربي.. أطول قادة إفريقيا بقاء في الحكم”، عن توجّه رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ، إلى تمديد فترة بقائه في الحكم. وهي الأطول في القارة والعالم، في حالة إعادة انتخابه لفترة جديدة في انتخابات 20 نوفمبر الجاري.

ويتربّع أوبيانغ على قائمة تضمّ 9 حكام، بينهم محمد السادس، الذي تولى شؤون المملكة بعد وفاة والده الحسن الثاني بأزمة قلبية عام 1999.

وجاءت فترة حكم الملك المغربي في المركز الثامن بقائمة أطول فترات الحكم في إفريقيا. بعد بقائه على العرش لمدة 23 عاما.