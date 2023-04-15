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اقتصاد

موقع أمريكي: هذه مبيعات السيارات الجديدة في الجزائر عام 2022

الشروق أونلاين
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موقع أمريكي: هذه مبيعات السيارات الجديدة في الجزائر عام 2022
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سيارة فيات 500 المستوردة

 25.4 ألف سيارة جديدة بيعت في الجزائر العام الماضي، حسب ما نقلته “سي أن أن” الاقتصادية نهاية الأسبوع الفائت، عن موقع “فوكس تو موف” الأمريكي المتخصص.

وتراجعت مبيعات السيارات في الجزائر في عام 2022، بنسبة 22.8 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله، يضيف المصدر ذاته.

بالمقابل، تجاوزت مبيعات السيارات في 15 دولة عربية 1.7 مليون سيارة خلال عام 2022. وكانت السعوديون في مقدمة الزبائن العرب بأكثر من 625 ألف سيارة.

وينتظر أن يعرف حجم مبيعات السيارات الجديدة في الجزائر، انتعاشا ملحوظا في عام 2023. بعد فتح استيراد المركبات وإطلاق عدّة مشاريع لتصنيع علامات دولية داخل البلاد.

رسم بياني لـ” سي أن أن” الاقتصادية

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