موقع أمريكي: هذه مبيعات السيارات الجديدة في الجزائر عام 2022

25.4 ألف سيارة جديدة بيعت في الجزائر العام الماضي، حسب ما نقلته “سي أن أن” الاقتصادية نهاية الأسبوع الفائت، عن موقع “فوكس تو موف” الأمريكي المتخصص.

وتراجعت مبيعات السيارات في الجزائر في عام 2022، بنسبة 22.8 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله، يضيف المصدر ذاته.

بالمقابل، تجاوزت مبيعات السيارات في 15 دولة عربية 1.7 مليون سيارة خلال عام 2022. وكانت السعوديون في مقدمة الزبائن العرب بأكثر من 625 ألف سيارة.

وينتظر أن يعرف حجم مبيعات السيارات الجديدة في الجزائر، انتعاشا ملحوظا في عام 2023. بعد فتح استيراد المركبات وإطلاق عدّة مشاريع لتصنيع علامات دولية داخل البلاد.