موقع أمريكي: واشنطن لن تستخدم حقّ “الفيتو” ضد مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لن ترفع حقّ النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقل الموقع عن اثنين من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين، أنه من غير المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار. مرجّحا أن تمتنع واشنطن عن التصويت بدلا من ذلك.

وأرجع المصدر هذا التغيّر في الموقف الأمريكي، إلى كون مشروع القرار الجديد يربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة.

وقدّم مشروع القرار الجديد من قبل الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن. وهي الجزائر، الإكوادور، غويانا، اليابان، مالطا، موزمبيق، سيراليون، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، وسويسرا.

ويوم الجمعة الماضي، استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي مشابه. بعد خلاف حول الإصرار الأمريكي على ربط وقف إطلاق النار بصفقة الرهائن وإدانة حماس.

وقبل ذلك، عرقلت الولايات المتحدة في فيفري الماضي، مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساع لتهجير الفلسطينيين.

حيث رفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.