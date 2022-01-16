موقع أمريكي يشكك في سلسلة اللا هزيمة التاريخية لأشبال بلماضي

قال إنه استند إلى مصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم

عادت مصادر بالاتحاد الدولي لكرة القدم إلى التشكيك مرة أخرى في سلسلة اللا هزيمة التاريخية للمنتخب الوطني، التي تقف حاليا عند حدود الـ35 مباراة على التوالي (دون احتساب مباراة غينيا الاستوائية التي لعبت سهرة الأحد)، وعلى بعد مباراتين فقط من الرقم القياسي العالمي المتواجد بحوزة منتخب إيطاليا برصيد 37 مباراة، ويتواجد المنتخب الجزائري في المركز الثاني لأحسن سلسلة لا هزيمة عبر التاريخ إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرازيل.

وجاء هذا التشكيك هذه المرة برواية مجلة “سبورتينغ نيوز” الأمريكية، بعد أن أعد أحد صحفييها تقريرا عن السلسلة التاريخية للمنتخب الجزائري دون خسارة، واقترابها من كسر الرقم القياسي العالمي، مستندا إلى مصادر قال إنها من الاتحاد الدولي لكرة القدم أكدت له بأن سلسلة اللا هزيمة الحالية لا تتجاوز الـ25 مباراة على التوالي، الصحفي الأمريكي وفي تقريره أشار إلى أن مصادره من الاتحاد الدولي لكرة القدم احتسبت خسارة المنتخب المحلي أمام نظيره المغربي، يوم 19 أكتوبر 2019 في تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بثلاثة أهداف دون رد، ضمن السلسلة الخاصة لمنتخب الجزائر الأول وكتيبة جمال بلماضي، رغم أن الأمر لا يتعلق بنفس المنتخب ولا نفس اللاعبين ولا نفس المدرب، بدليل أن المنتخب الأول بقيادة محرز وبلماضي كان لعب قبل 4 أيام من ذلك التاريخ مباراة ودية بفرنسا أمام منتخب كولومبيا وفاز بثلاثية نظيفة.

التقرير مليء بالمغالطات واحتساب “مزاجي” لمباريات المنتخب المحلي

ويبدو بأن المجلة الأمريكية استندت إلى نفس المصادر التي كانت أثارت جدلا كبيرا خلال كأس العرب 2021 بقطر، عندما كان الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في “تويتر” نشر تغريدة تتحدث عن رقم لا يتوافق مع رقم السلسلة الحقيقية للمنتخب الجزائري، قبل أن يضطر لسحبها بعد تدخل مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في وقت اعتبر (فيفا) ما حدث مجرد اجتهادات المكلفين بتسيير حسابه الرسمي في “تويتر”، والغريب في تقرير المجلة الأمريكية التي قالت إنه جاء بُني على مصادر الاتحاد الدولي لكرة القدم وأرقامه، هو احتساب بعض مباريات المنتخب المحلي بقيادة مجيد بوقرة دون أخرى، فحسب التقرير فإن سلسلة اللا هزيمة لـ”محاربي الصحراء” بدأت بعد خسارة منتخب المحليين (الرديف) أمام المغرب، وبدأ العد باحتساب نتائج المنتخب الأول بقيادة جمال بلماضي وبعض مباريات المنتخب المحلي بقيادة مجيد بوقرة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدّية هذا التقرير.

فعلى سبيل المثال احتسب هذا التقرير نتيجة مباراة ودية واحدة للمنتخب المحلي أمام ليبيريا ضمن السلسلة، لعبت يوم 17 جوان 2021، دون أن يحتسب مثلا نتائج مباريات أخرى لهذا المنتخب أمام سوريا وبورندي وبنين (فاز بها)، وأمام نيوزيلندا خسرها قبل المشاركة في كأس العرب بهدفين لهدف، رغم أن هذه الوديات، مصنفة لدى الفيفا كما هو الحال لمباراة ليبيريا و”قناعة” الصحفي الأمريكي، قبل أن يعود مثلا لاحتساب نتائج المنتخب المحلي في كأس العرب، عندما لم يخسر أي مباراة من مبارياته الست التي قادته إلى التتويج باللقب، وهو ما يعني أنه تم احتساب بعض مباريات المنتخب المحلي في سلسلة المنتخب الأول وجمال بلماضي بـ”مزاجية” غريبة وغير واقعية وتبتعد عن المنطق، على اعتبار أن الجزائريين والمتابعين والقريب والبعيد يدرك جيّدا أن المنتخب الجزائري بقيادة جمال بلماضي ورياض محرز لم يخسروا فعليا منذ 35 مباراة على التوالي.