موقع إلكتروني جديد لـ”قصر رياس البحر” في الجزائر

أعلن مركز الفنون والثقافة في قصر رياس البحر (حصن 23) يوم الإثنين، عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد. من أجل تعزيز حضوره الرقمي، وتيسير التواصل مع الجمهور المحلي والدولي.

الموقع يتيح للمهتمّين بالتراث الثقافي الجزائري، إمكانية الاطلاع على البرنامج الثقافي والفعاليات التي يستضيفها القصر. فضلا عن التعرف على التاريخ العريق للمعلم وخصوصياته المعمارية.

كما يمكن لزوار الموقع الاطلاع على الأنشطة التوثيقية والتراثية التي يشرف عليها المركز. ومتابعة آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالفعاليات والمعارض التي يحتضنها.

وجاء في بيان لإدارة المعلم الثقافي، أن إطلاق الموقع الجديد يأتي “في إطار الرؤية التي تتبناها مديرة المركز الدكتورة فايزة رياش، الرامية إلى جعل قصر رياس البحر منصة إشعاع ثقافي: