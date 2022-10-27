موقع إلكتروني لِاتحادية كرة اليد.. وانتهى عصر “حمام الزّاجل”!

جانب من أوّل اجتماع لِاتحادية كرة اليد بِرئاسة كريمة طالب.

قالت الرئيسة الجديدة للاتحادية الجزائرية لِكرة اليد كريمة طالب، إن إحدى خطواتها الأولى ستكون إطلاق موقع إلكتروني لِهيئتها.

جاء ذلك في أوّل اجتماع عقدته الرئيسة الجديدة لِرياضة الكرة الصغيرة كريمة طالب.

وفضلا عن رئاستها سابقا لِنادي كرة اليد بِولاية بومرداس، تحوز كريمة طالب شهادة مهندسة في التخصّص الجامعي “الهندسة الصّناعية”.

ويبقى الأمر مُحيّرا لِرياضة جزائرية صالت وجالت بِكبرياء في إفريقيا والعالم، خاصة في العصر الذهبي (الثمانينيات)، تنتظر اتحاديتها حتى أواخر 2022 لِإطلاق موقع إلكتروني! الأمر الذي كان أشبه بـ “هواية” عند آخرين في نهاية التسعينيات ومطلع العشرية الموالية.

وكانت هيئات رياضية كثيرة على غرار اتحادية كرة اليد وأندية كرة القدم، تعتمد على “الفاكس” والبيانات التي تُلصق في الحائط…و”حمام الزّاجل”! وذكريات البريد في العصر الأموي المجيد.

وحاولت بعض الاتحاديات والأندية في الآونة الأخيرة تبديد هذا الانطباع السلبي الرّائج، ومواكبة العصر الرّقمي، ولكن تبيّن فيما بعد تجذّر الفكر الهاوي، مثل أيّ صفحة “فيسبوك” ينشر فيها صاحبها من “العامّة” كلّ ما التقطه في الساحة الافتراضية، ويكفي أن يُطلق أحدهم إشاعة، فتتلقّفها الدّهماء، وتعيد نشرها “ميكانيكيا”، دون غربلة للمضمون، وحدّث عن الأخطاء الإملائية وإيّاك أن تشعر بِالحرج.

وبِما أن السلطات العمومية هي التي تُموّل الأندية الرياضية وبِنسبة كبيرة جدا، يُستحسن أن تفرض وزارة الشباب والرياضة – بِقوّة القانون – على رؤساء الاتحاديات وأندية النخبة، توظيف خرّيجي معاهد الإعلام وما أكثرهم (التكوين الجامعي وليس دكاكين كيف تُصبح..في ثلاثة أيّام)، على أن تكون هذه الفئة الشبّانية مرفوقة بِمُخضرمين أكْفَاء في المجال الإعلامي. في زمن تُعدّ فيه المعلومة أحد ركائز الإدارة الرياضية، إن لم تكن لبّ التسيير الرياضي.

أوّل امرأة..

انْتُخبت كريمة طالب، السبت، رئيسة للاتحاد الجزائري لكرة اليد. خلفا للحبيب لعبان.

وأُقيمت فعّاليات الجمعية العامّة الانتخابية بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “5 جويلية 1962”.

وحازت كريمة طالب 67 صوتا في الدور الأوّل من الانتخابات، نظير 20 صوتا لِمنافسها بوزيد عبد المجيد.

وكانت الوافدة الجديدة إلى اتحادية كرة اليد، ترأس ناديا لِهذه الرياضة بِولاية بومرداس.

وباتت كريمة طالب أوّل امرأة ترأس الاتحادية الجزائرية لِكرة اليد، منذ استعادة بلادنا استقلالها عام 1962.

وقبل كريمة طالب، ترأّس 19 مسؤولا اتحادية كرة اليد، دون احتساب عبد الكريم بن جميل الذي شغل المنصب بِصفة مُؤقّتة.

وعرفت اتحادية كرة اليد اضطرابات تبعها ركود منذ أكثر من سنة، بعد حلّ وزارة الشباب والرياضة للمكتب المُسيّر الذي كان يرأسه الحبيب لعبان. وعُيّنت في سبتمبر 2021 لجنة مديرة مُؤقّتة يقودها اللاعب الدولي السابق عبد الكريم بن جميل.