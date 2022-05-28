موقع إنجليزي يشبّه بن رحمة بغريلتش ويقدم هذه النصيحة لمدربه

لم يتواجد ضمن خيارات بلماضي ومستقبله غامض مع وستهام

شبّه موقع “هامرز نيوز” الانجليزي وضعية الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، في نادي وستهام، بوضعية الدولي الإنجليزي، جاك غريليتش، في نادي مانشستر سيتي، بعد أن فشل اللاعبان، بحسب آراء متابعين، في تقديم المستويات المرجوة منهما مع فريقيهما مقارنة بالإمكانات والمهارات الفنية الكبيرة التي يتمتعان بهما.

وقال الموقع الإنجليزي المختص في متابعة أخبار النادي اللندني في تقرير له، إن “وضع جاك غريليتش في المان سيتي يشبه إلى حد كبير وضع سعيد بن رحمة في وستهام”، مضيفا: “بدا اللاعب الجزائري البالغ من العمر 26 عامًا ضائعًا تمامًا في بعض الأحيان على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية”، أي منذ انضمام بن رحمة إلى “المطارق”، شهر أكتوبر 2020، وتابع: “تحدث نجم مانشستر سيتي للصحفيين بعد تتويج ناديه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، واعترف بأن الخوف من فقدان الكرة منعه من التعبير عن نفسه حقًا هذا الموسم”، وأردف: “نعتقد أن هذا بالضبط ما حدث مع سعيد بن رحمة”، وشدد: “تعرض غريليش لضغط كبير من أجل تقديم أداء جيّد مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن الواضح أنه كان يفتقر إلى الثقة في بعض الأحيان”.

وفي نفس السياق، أكد الموقع الإنجليزي أن نفس المعطيات تنطبق على نجم “الخضر”، الذي عانى من معاملة غير عادلة من طرف مدربه، وقال بهذا الخصوص: “لقد تعامل ديفيد مويس مع الجزائري بطريقة سيئة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية. من الواضح أن مويس لا يحب نجم برينتفورد السابق. إنه دائمًا أول لاعب ينتقده المدرب الاسكتلندي”، وأردف: “اتخذ مويس باستمرار نهجًا متشددًا عندما يتحدث عن بن رحمة خلال خرجاته الصحفية بعد المباريات، وشكك مدرب وستهام باستمرار في قرارات بن رحمة بالاحتفاظ بالكرة طوال الموسم”، وتابع: “نتيجة لذلك، بدا الجزائري مرعوبًا من القيام بأشياء محددة اعتاد على القيام بها على أرض الملعب، ومنها مراوغة المدافعين والتقدم نحو المرمى”، ودافع الموقع الانجليزي عن بن رحمة المهاري، وقال: “اعتراف جاك غريليش دليل على أن اللاعبين المبدعين قد يجدون صعوبة عندما يخشون فقدان الكرة. يجب أن يكونوا قادرين على اللعب بمزيد من الحرية إذا أرادوا النجاح”، وزاد: “نأمل أن يُمنح بن رحمة الفرصة للتعبير عن نفسه بشكل صحيح الموسم المقبل”.

من جهة أخرى، كشف موقع “وست هام أمبلاوي” أن إدارة نادي وست هام الانجليزي حسمت بشكل نهائي مستقبل الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بعد أن قرّرت وضع لاعب الجناح المهاري على لائحة المعروضين للبيع خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهي مستعدة للاستماع للعروض المتوقعة بخصوصه، بعد أن قرر المدرب ديفيد مويس التخلص من لاعب المنتخب الجزائري، وكان بن رحمة كلف النادي اللندني 22 مليون يورو خريف عام 2020 عندما ضمه من نادي برينتفورد بعد تألقه في دوري الدرجة الأولى الانجليزي، ورغم عدم بروزه كما ينبغي، حسب محللين، مع وستهام، إلا أن بن رحمة لازال يحتفظ بسمعته في الدوري الانجليزي الممتاز، ويمتد عقد نجم “الخضر” إلى غاية صيف عام 2026، علما أن بن رحمة غاب عن تربص المنتخب الوطني الذي ينطلق غدا بسبب خيارات جمال بلماضي.

يجدر الذكر أن بن رحمة شارك هذا الموسم في 48 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وقد 6 تمريرة حاسمة، وفي المجمل لعب الجناح الجزائري 81 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة منذ انضمامه إليه.