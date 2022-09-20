موقع إنجليزي يقدّم النصيحة لغوارديولا بخصوص محرز

الجزائري لم يجد ضالته منذ بداية الموسم الحالي

حرص موقع “سبورت بايبل” الانجليزي، على تقديم نصيحة للمدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، تتضمن عدم إشراك الدولي الجزائري، رياض محرز، جنبا إلى جنب مع الدولي الانجليزي، جاك غريلتش، مرة أخرى بعد أن أثبتت آخر شراكة للاعبين في لقاء بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا “عدم فعالية هذا الثنائي معا”.

وكان مانشستر سيتي سجل فوزا صعبا على بوروسيا دورتموند، في لقاء الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بنتيجة هدفين لهدف، وبدأ محرز المواجهة أساسيا رفقة غريليتش، لكن غوارديولا استبدلهما معا في الدقيقة 58 بكل من جوليان ألفاريز وفيل فودين على التوالي، عندما كان النادي الألماني متفوقا في النتيجة بهدف دون رد، وتغير مردود السيتي نحو الأحسن قبل أن يفوز باللقاء، ما جعل الكثير من المتابعين يؤكدون بأن محرز وغريليتش لا يمكنهما اللعب معا.

وقال الموقع الانجليزي في تقرير له يُحلّل فيه مخلفات المواجهة الأوروبية للسيتي، إن “محرز وغريليتش لا يجب أن يلعبا معا”، مبررا ذلك، بتشابه طريقة لعب النجمين الجزائري والانجليزي وعدم امتلاكهما للقرار الحاسم خلال المباريات، على عكس نجوم آخرين في النادي الانجليزي، وتابع نفس المصدر: “عند الجمع بين رياض محرز وجاك غريليش يميل السيتي عادةً إلى إهدار النقاط”، وأضاف: “ما يشترك فيه كلا الجناحين هو الافتقار إلى الحسم، سواء من حيث طريقة اللعب أو اتخاذ القرار”، وأردف: “يفشل هذا الثنائي في إدراك متى يتخذ القرار المناسب في الثلث الأخير من الهجوم”.

إلى ذلك، لم يفوّت الموقع الانجليزي الفرصة لانتقاد قائد “الخضر”، بالنظر لتراجع مستوياته في الفترة الماضية، وقال بهذا الخصوص: “محاولات محرز لصنع الخطر لم تؤت ثمارها لأن مستواه قد انخفض بشكل رهيب خلال الشهرين الماضيين”، قبل أن يضيف: “في حين أن غريليتش لا يقوم بأي مخاطرة وهو ما دأب عليه منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي”، وبات رياض محرز بعيدا عن مستوياته المعروفة منذ بداية الموسم الجديد، حيث لم ينجح في افتتاح عدّاده التهديفي لحد الساعة، مقارنة بما كان عليه الحال الموسم الماضي عندما تصدر لائحة هدّافي النادي الانجليزي بـ24 هدفا سجلها خلال 47 مباراة بمختلف المسابقات.

يجدر الذكر، أن محرز سجل عودته للمنتخب الوطني بتواجده خلال التربص الحالي، استعدادا لمواجهتي غينيا ونيجيريا الوديتين، ويراهن بشكل كبير على هاتين الفرصتين لرفع معنوياته واستعادة بريقه قبل العودة مجددا إلى السيتي أين تنتظره رزنامة مكثفة الشهر المقبل، ما قد يمنحه فرصة اللعب أكثر عطفا على سياسية التدوير التي يعتمدها غوارديولا.