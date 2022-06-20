موقع إنجليزي ينتقد وستهام بسبب رغبته في بيع بن رحمة

قال إن ذلك سيكون خطأ كبيرا

انتقد “وستهام زون” المختص في متابعة أخبار نادي وستهام يونايتد الانجليزي، محاولة النادي اللندني التعاقد مع الدولي البلجيكي، عدنان يانوزاي، لتعويض الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، المرشح لمغادرة وستهام هذا الصيف تبعا لقرار المدير الفني، ديفيد مويس، للتخلي عن نجم “الخضر”.

وكانت صحيفة “الغارديان” الانجليزية كشفت قبل أيام عن إدارة نادي وستهام منفتحة على دراسة أي عرض لبيع سعيد بن رحمة، بسبب ما وصفته تزايد إحباط ديفيد مويس من مستويات الدولي الجزائري، على الرغم من أنه سجل 11 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة خلال 48 مباراة خاضها في مختلف المسابقات في الموسم الماضي، وجاء في تقرير موقع “وستهام زون” تعليقا على أخبار محاولة وستهام ضم عدنان يانوزاي: “إذا سمح مويسز للمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا (بن رحمة) بمغادرة استاد لندن واستبداله بعدنان يانوزاي فإنه سيرتكب خطأ كبيرًا”، مضيفا: “يانوزاي يبلغ من العمر 27 عامًا واكتفى الموسم الماضي بتسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة مع ريال سوسيداد الإسباني”، وأردف: “من الواضح أنه سيحصل على راتب أعلى إذا انتقل إلى شرق لندن”، وتابع: “بن رحمة سجل 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يغادر النادي هذا الصيف”، وأضاف: “هذا القرار ليس له أي معنى”، وأكد: “قد يكون مستوى بن رحمة غير ثابت في بعض الأحيان، لكنه يتفوق على يانوزاي من حيث القدرة الهجومية”.

إلى ذلك، أرجع ذات المصدر رغبة المدير الفني الاسكتلندي لـ”المطارق”، ديفيد مويس، في التخلص من النجم الجزائري لرغبته في الاستفادة ماليا من بيعه هذا الصيف، وقال: “التفسير الوحيد الممكن هو أن مويس يحاول أن يربح أموالا من صفقة بيع نجم وستهام (بن رحمة)، حيث لا يزال من المحتمل أن يسهم في دخول أموال معتبرة لخزينة النادي”، ويحظى بن رحمة، بحسب وسائل إعلام انجليزية ومحللين، بمعاملة غير لائقة من مدربه، ديفيد مويس، بسبب الانتقادات العلنية التي يوجهها له في كل مرة، فضلا عن عدم منحه الفرصة كاملة خلال المباريات، بدليل أنه أكثر اللاعبين تعرضا للاستبدال في المباريات بـ”البريميرليغ”.