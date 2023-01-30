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رياضة

موقع “الكاف”: 3 أسباب تجعل الجزائر الأقرب للتتويج بالشان

عمر سلامي
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موقع “الكاف”: 3 أسباب تجعل الجزائر الأقرب للتتويج بالشان
ح.م
المنتخب الوطني للمحليين

نشر موقع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، مقالا عن كأس أمم إفريقيا للمحليين الجارية بالجزائر، قال فيه أن هناك ثلاثة أسباب تجعل الجزائر الأقرب من التتويج باللقب.

وذكر مقال موقع الكاف، الأسباب التي يأتي في مقدمتها سعي المنتخب لإسعاد الجماهير الجزائرية، بعد خيبة كأس أمم إفريقيا 2021 ، والخيبة الكبيرة بعدم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

أما السبب الثاني فيتمثل في فلسفة المدرب مجيد بوقرة، وجاء في المقال: ” مجيد بوقرة يتمتع بإحساس قوي باللعبة، مدافع سابق ، يعتمد على قاعدة دفاعية صلبة مع عدد من اللاعبين السريعين”.

وجاء أيضا في المقال: “إنه يعتمد على اللاعبين المهرة في المرحلة الانتقالية في خط الوسط، بأسلوب لعب واضح المعالم ، بوقرة براغماتي ورغبته في إحباط منافسيه بأداء قوي”.

أما السبب الثالث، فيتمثل في قوة الدوري المحلي، حسب المقال: ” من بين الأندية الستة عشر التي تشكل القسم الأول من الدوري الجزائري، هناك عشرة نوادي يمثلها لاعبوها في الشان”.

كما أشار المقال إلى أن بلوغ الأندية الجزائرية في السنوات الأخيرة مراحل متقدمة في المنافسات الإفريقية، يؤكد قوة الدوري المحلي.

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