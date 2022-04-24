موقع بريطاني: اضطهاد المسلمين هو الفائز في الانتخابات الفرنسية

أيّا يكن الفائز بالدور الثاني من الانتخابات في فرنسا، فإن نتائج السباق نحو الإيليزي لن تكون في صالح المسلمين، حسب ما توقّعه باحث بريطاني في مقال صحفي.

وكتب ريان فريشي، وهو باحث في منظمة “كيج” (CAGE) المناهضة للقمع، في مقال على موقع “ميدل إيست آي”، إنّ مسلمي فرنسا قلقون الآن بشأن ما يخبئه لهم المستقبل.

وأشار المقال إلى دعم كثير من المهاجرين المسلمين للمرشّح اليساري جون جاك ميلونشون، غير أنّ هذا الأخير خرج من الدور الأول للانتخابات.

اعتبر فريشي أنّ المرشّحين المتنافسين في الدور الثاني، ماكرون ولوبان، يشتركان رغم نقاط الاختلاف الكثيرة بينهما، في النظر إلى الإسلام باعتباره “تهديدا ثقافيا” لفرنسا.

بالفيديو.. ماكرون يتّهم لوبان بالسعي لحرب أهلية بمنع الحجاب

في 21 أفريل، اتّهم الرئيس الفرنسي المرشّح لولاية ثانية إيمانويل ماكرون منافسته في الدور الثاني من الانتخابات مارين لوبان بالسعي لنشوب حرب أهلية في فرنسا، بسبب دعواتها لحظر الحجاب.

كان ذلك في خلال المناظرة التلفزيونية التي أجريت مساء الأربعاء بين ماكرون ولوبان، أياما قليلة قبل إجراء الدور الثاني.

وقال ماكرون في لمناظرة مخاطبا منافسته من اليمين المتطرف:” سوف تدفعين الأمور إلى نشوب حرب أهلية إذا منعت ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أقول لك هذا بكلّ جديّة”.

وردّت لوبان على اتهام ماكرون لها بالقول:”ما تقوله خطير للغاية، لأنك تدّعي أنّ المواطنين لن يوافقوا على الخضوع للقانون (في حالة حظر الحجاب بالفعل)!”.

بالفيديو.. ملاسنة بين عجوز جزائرية ومارين لوبان حول الحجاب

في 18 أفريل، وفي الوقت الذي أصبحت فيه مرشّحة الرئاسيات الفرنسية مارين لوبان تتحاشى الحديث عن تصريحاتها السابقة بشأن منع ارتداء الحجاب في فرنسا. التقت اليمينية المتطرفة في خلال حملتها الانتخابية بسيّدة متحجّبة ووقعت بينهما ملاسنة كلامية.

الحادثة حسب ما نقلته “لوموند”، وقعت مساء الجمعة، عندما واجهت سيّدة متحجّبة في الـ70 من العمر، تدعى فاطمة بن مالك، وهي من أصل جزائري، مرشّحة اليمين المتطرف مارين لوبان أمام الكاميرات.

وأبدت السيّدة في حديثها مع لوبان استيائها من الخطاب الذي يعتمده حزبها الجبهة الوطنية، ضد النساء المحجّبات في فرنسا.

من جانبها، قالت لوبان في تعليقها على الحادثة عبر تغريدة على تويتر:”مشروعي يشمل جميع الفرنسيين، بدون أي تمييز بينهم، لا من ناحية أصولهم ولا ألوان بشراتهم ولا أسمائهم”. وأضافت:”لا تلتفتوا إلى ما يروّج له خصومي حول مشروعي”.

لوبان: هكذا ستكون علاقات فرنسا مع الجزائر في حال انتخابي

وفي 14 أفريل، قالت مرشّحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية بفرنسا مارين لوبان، إنّها ستسعى لإقامة “علاقات وديّة” مع الجزائر في حال انتخابها رئيسة للبلاد.

وقالت لوبان في مؤتمر صحفي:”من الأفضل إقامة علاقات وديّة بين دولتين ذات سيادة”. مؤكدة أنّ سياستها تجاه الجزائر ستكون “مختلفة عن سياسة الرئيس الحالي ماكرون”.

وتابعت لوبان في حديثها عن العلاقات بين الجزائر وفرنسا في حال فوزها على ماكرون في الدور الثاني من الانتخابات: “سأعتمد خطابا أكثر وضوحا وشفافية تجاه العلاقات مع الجزائر”.

وأضافت: “إنّنا في الأساس لسنا معتمدين اقتصاديا على الجزائر ولا على غازها. وقبل كل شيء من مصلحة الجزائر أن تكون العلاقات مع فرنسا صحيّة وسلمية”، على حدّ تعبيرها.

وعن وضعية المهاجرين الجزائريين في فرنسا، قالت لوبان:” المهاجرون الذين يتصرّفون وفقًا للقانون الفرنسي ويحترمون عاداتنا ويحبوّن فرنسا. لن يكون هناك أي سبب لطردهم”.

قبل أن تضيف:”أما الآخرون، وهم أقلية باعتراف الجميع، فسيضطرون إلى المغادرة”.

“بورقيبة منع الحجاب في الجزائر”.. لوبان تثير موجة سخرية

ويوم 12 أفريل 2022، قالت مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية في فرنسا مارين لوبان، إن الحبيب بورقيبة اتخذ قرارا بحظر الحجاب في الجزائر، مما أثار موجة سخرية ضدها.

وفي الواقع، بورقيبة هو رئيس تونس الأسبق. ولم يتخذ أي قرار مماثل في الجزائر. وهو ما تجهله لوبان التي تستعدّ لمنافسة ماكرون في الدور الثاني من السابق نحو قصر الإليزي.

وقد وقعت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني، في زلّتها، خلال حديث لقناة “France Inter” مساء الثلاثاء. عند إجابتها على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستكون أول بلد يمنع الحجاب في الأماكن العامة.

وفي سياق نفيها لأسبقية فرنسا نحو قرار مماثل، قالت لوبان إنّ بورقيبة الذي ترأس تونس لمدة 30 عاما بين 57 و87، كان قد منع الحجاب في الجزائر.

الغريب في الأمر، أنّ محاورة مرشّأرشيف حة الرئاسيات الفرنسية لم تنبّه ضيفتها هي الأخرى، بأن بورقيبة لم يكن رئيسا للجزائر.

جون ماري لوبان: ابنتي ستكون رئيسة فرنسا المقبلة

وفي 11 أفريل، عبّر جون ماري لوبان، الزعيم السابق لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا. عن تفاؤله بفوز ابنته مارين لوبان برئاسة البلاد على حساب منافسها في الدور الثاني من الرئاسيات إيمانويل ماكرون.

وفي تصريح لصحيفة “لوباريزيان”، قال لوبان الذي خسر الانتخابات في الدور الثاني قبل عشرين عاما، أمام الرئيس الراحل جاك شيراك. إنّ مارين لوبان “ستكون رئيسة فرنسا المقبلة”.

وعلّل لوبان توقّعه بالحملة “الناجحة” التي خاضتها مارين لإستمالة أصوات معارضي سياسات الرئيس الحالي والمرشّح الأبرز إيمانويل ماكرون.

وقال لوبان:” على جميع المصوّتين لمرشحي المعارضة أن يقفوا خلف مارين لوبان لهزيمة ماكرون”. وأضاف:”يبدو لي أن هذا هو شعار الجولة الثانية: منع الأسوأ. ومنع استمرار الخراب”.

ماكرون ولوبان يصعدان إلى الدور الثاني من رئاسيات فرنسا

وقد صعد الرئيس الفرنسي الحالي المرشح لولاية ثانية إيمانويل ماكرون ومرشحة “التجمع الوطني” اليمينية مارين لوبان، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وبحلول الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، انتهت عملية الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها 12 مرشحاً.

وتصدر ماكرون الجولة الأولى بنيله 28.1 بالمئة من إجمالي الأصوات. فيما حصدت لوبان 23.3 بالمئة منها.

ومن المقرر أن يتنافس ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 أفريل الجاري.

وستصدر النتائج الرسمية للجولة الأولى من الرئاسيات الفرنسية من قبل المحكمة الدستورية في 13 أفريل الجاري.

وكان ماكرون ولوبان قد تنافسا أيضاً في رئاسيات عام 2017 التي فاز بها ماكرون بحصوله على 66.1 بالمئة من إجمالي الأصوات.