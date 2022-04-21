موقع بريطاني: حماس تلقت 150 مكالمة لتجنب الحرب مع إسرائيل

كشفت حركة حماس الفلسطينية لموقع إخباري بريطاني أنها تلقت 150 مكالمة هاتفية خلال يومين من أجل منع الحرب في غزة، على خلفية الغارات الإسرائيلية الموجهة للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال موقع Middle East Eye إن الولايات المتحدة هي طرف غير مشارك تقليديا في الوساطة، قد اقتربت بشكل غير مباشر من الحركة بهدف الحفاظ على الهدوء على جبهة غزة.

وتصاعدت التوترات هذا الأسبوع مع استمرار القوات الإسرائيلية في الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى في القدس وإخراجهم من المجمع يوميًا للسماح للمستوطنين الإسرائيليين بالتجول في الموقع.

وبحسب مصادر ومحللين سياسيين مطلعين على الأمر، فإن حماس ليست مهتمة بخوض حرب جديدة وتكتفي بتصعيد “لغة التهديد”، وهو الموقف الذي أظهرته اتصالاتها السريعة مع مصر لإبلاغها بأنها غير مسؤولة عن ذلك الهجوم الصاروخي.

وتقول مصادر في حماس، إنها تحاول احتواء أنشطة حليفتها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مستخدمة “لغة حادة” محذرة من التصعيد أحادي الجانب بعد التهديدات الموجهة لإسرائيل من قبل أمينها العام في بيروت، زياد العلي نخالة، وأضافت المصادر أن جهود حماس قد أتت ثمارها على ما يبدو، حيث أظهر الجهاد الإسلامي في فلسطين ضبط النفس حتى الآن.

ونفى الجهاد الإسلامي في فلسطين، خلال محادثات مع وسطاء مصريين، مسئوليته عن إطلاق الصاروخ من غزة وأكد التزامه بالقرارات الصادرة عن غرفة العمليات المشتركة التي تضم كافة الفصائل المسلحة الرئيسية في غزة.

وكشف مصدر مقرب من الجهاد الإسلامي لموقع Middle East Eye أن الحركة تعلمت درسها عندما تركتها حماس وحدها للتعامل مع اغتيال إسرائيل لقائدها العسكري بهاء أبو العطا قبل عامين، وهي تجربة وصفها بأنها قاسية.

وأضاف أن حركة الجهاد أدركت الآن أن أي حرب مع إسرائيل يجب أن تتم بمشاركة كاملة من حماس ومن خلال قرار صادر عن غرفة العمليات المشتركة.