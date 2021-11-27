تشبه كثيرا وضعية محرز في مانشستر سيتي

يُتوقع أن يمر الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم وست هام الانجليزي بوضعية صعبة جدّا مع النادي اللندني خلال الفترة المقبلة، بالنظر للتغييرات التي يستعد مدرب “المطارق”، الاسكتلندي ديفيد مويز، لإحداثها على التشكيلة الأساسية وطريقة اللعب، رغم المستويات الكبيرة التي يقدمها بن رحمة منذ بداية الموسم الجاري، في قصة شبيهة لتلك التي عاشها ويعيشها النجم الجزائري لمانشتسر سيتي، رياض محرز، مع المدرب الإسباني، بيب غوارديولا.

وكشف بن رحمة عن مستوى جيّد منذ بداية الموسم ونجح في قيادة فريقه إلى تسجيل نتائج كبيرة في الدوري الانجليزي الممتاز والدوري الأوروبي، لكن علاقته مع المدرب ديفيد مويز لم تصل على ما يبدو إلى المثالية المطلوبة، على اعتبار أن الأخير لا زال يصنف بن رحمة في خانة “ضحيته المفضلة” عند إجراء أي تغييرات أو تعديلات على خطط اللعب، أو حتى عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، حيث قال موقع “هامرز نيوز” المقرب من نادي وست هام في تقرير له، إن ديفيد مويز يستعد لإحداث بعض التغييرات على طريقة لعب النادي إثر إصابة المدافع الإيطالي، أونجيلو أوغبونا، التي أنهت موسمه مبكرا، مشيرا إلى أنه سيلجأ بنسبة كبيرة جدّا إلى اللعب بخمسة مدافعين، وهي الطريقة التي ستدفعه إلى إنقاص لاعب من خطي الوسط أو الهجوم، وتوقع المصدر المذكور أن يكون الجزائري بن رحمة اللاعب الأول المعني بتغييرات مويز.

نفس المصدر عَنون مقاله على النحو التالي: “مويز يحضر لتغييرات كبيرة في وست هام.. بن رحمة الضحية المتوقعة”، في إشارة إلى أن مويز لن يفكر كثيرا وسيختار بن رحمة ضحيته المفضلة، وهو الذي عارض فكرة ضمه الموسم الماضي وعامله معاملة قاسية جّدا، وقال موقع “هامرز نيوز”: “جماهير وست هام مقتنعة بأن مويز لا يحب بن رحمة.. كان من النادر أن يلعب أساسيا في البداية، وعندما نجح في تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي، كان مويز يضغط عليه أكثر من اللاعبين الآخرين”، وتابع نفس التقرير التأكيد بأن جماهير وست هام مقتنعة أيضا بأن ديفيد مويز يعامل بن رحمة بقساوة حتى خلال هذا الموسم الذي يشهد تألقه، لأنه لا يتردد في استبداله حتى لو لعب بشكل جيّد، ولهذا فهي تتوقع أن يبقى ضحيته الدائمة ولو أنه أكثر لاعبي النادي اللندني إبداعا ومهارة، واستذكر نفس المصدر تصريحات مويز الغريبة بخصوص الدولي الجزائري، عندما قال: “على بن رحمة أن يدرك بأنه يجب أن يكون لاعبًا في فريق بقدر ما هو فرد..لم أكن لأفعل ذلك بطريقة أخرى”، في إشارة إلى إخراجه من حساباته الأساسية، وحتى بعد تألقه رفض الاعتراف بذلك صراحة، وأكد: “أعتقد بأنه لم يدرك أنه كان جزءًا من فريق، وبأنه يتعين علينا القيام بكل ما يتطلبه الأمر معًا.. الآن وصل إلى هذه المرحلة وأصبح يسجل الأهداف.. هذا ما قدمناه له..”.

ويخشى الجزائريون أن تتكرر قصة محرز وغوارديولا مع بن رحمة ومويز، لتحرم النجم السابق لنادي برينتفورد من فرصة التألق في سماء كرة القدم الانجليزية وتأكيد كل الآمال المعلقة عليه.