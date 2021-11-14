موقع تازولت الأثري يفجر سلسلة المشاكل النائمة في ديوان الممتلكات الثقافية

تفعيل استقالة دحدوح وتعيين بابا نجار مكلفا بالتسيير بالنيابة

تم تنصيب يونس بابا نجار، الأحد، مكلفا بتسيير الديوان الوطني الممتلكات الثقافية خلفا لعبد القادر دحدوح الذي رسمت الوزيرة شعلال استقالته، التي كانت منتظرة من شهر سبتمبر الماضي. وهذا بعد سلسلة المشاكل التي عرفتها هذه المؤسسة.

وقال المدير السابق دحدوح في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية إنه غادر الديوان برغبة وطلب منه لظروف قال إنها خاصة. وهذا بعد ما يقارب سنة ونصفا، كلف بها من طرف الوزيرة السابقة، مليكة بن دودة، بتسيير الوكالة.

وأضاف المدير في خطاب الاستقالة الذي نشره على صفحته أنه عمل خلال ثمانية أشهر إلى جانب “إطارات وعمال لمست فيهم الجد والمثابرة في العمل، رغم الإمكانيات الضعيفة، عملنا في الديوان على تفعيل الاستغلال، وبدأنا نقطف أولى الثمار، كما تم تسوية الحصيلة المالية لثلاث سنوات، إعداد تنظيم داخلي جديد، اتفاقية جماعية جديدة” وفيها يشبه تقديم حصيلة عمله على رأس المؤسسة قال دحدوح في ذات الخطاب إن فعل مخططا لتحقيق موزانة مالية بالديوان وتحقيق الاستقرار المؤسساتي.

والجدير بالذكر، أن دحدوح عين من طرف بن دودة خلفا لعبد القادر قصاب، حيث عرفت المؤسسة سلسلة من المشاكل الإدارية والتسييرية وضعتها على حافة الإفلاس والعجز في دفع أجور العمال. وللإشارة أيضا، سبق وتقدم مجموعة من إطارات وعمال الوكالة والديوان بشكاوي إلى العدالة ومفتشية العمل بعد سلسلة المشاكل، حيث فصلت العدالة حتى الآن في 34 قضية في انتظار البقية. كما عادت أيضا إلى الواجهة مشكلة تسيير موقع تازولت الأثري، الذي حول إلى حظيرة وسوق أسبوعي للسيارات تحت إشراف وتسير الديوان، حيث رفع بعض الإطارات شكاوى إلى الوزيرة شعلال، بخصوص تذاكر التحصيل التي تحدد قيمة الدخول إلى السوق.

وبحسب ما جاء في تلك الشكاوي، فإن التذاكر لا تخضع لأي سلم واضح، حيث تتغير قيمتها بين الوقت والآخر، كما أنها تطبع في المؤسسة دون أي رقابة. وينتظر أن تنظر الوزارة في طبيعة تلك الشكاوي.