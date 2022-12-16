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موقع دولي: طلب كبير على التمور الجزائرية في أمريكا الشمالية

الشروق أونلاين
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موقع دولي: طلب كبير على التمور الجزائرية في أمريكا الشمالية
ح.م

تعرف تمور دقلة نور الجزائرية طلبا واسعا، خلال السنوات الأخيرة في مختلف الأسواق الدولية، بما فيها أسواق أمريكا الشمالية.

وحسب ما نشره موقع “فريش بلازا” المتخصص في أخبار المنتجات الفلاحية عبر العالم، فإن دول أمريكا الشمالية لديها طلب كبير على تمور دقلة نور الجزائرية.

وتَلقى دقلة نور طلبا متزايدا في الولايات المتحدة وكندا، حيث زادت نسبة الطلب عليها بمقدار 600 طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يؤكد الموقع.

ويُلبي المنتوج الجزائري أعلى معايير الجودة، خصوصا وهو معتمد عضويا ولديه شهادة سلامة الأغذية brc وكذا شهادة معايير الأغذية الدولية IFS Food. يشير المصدر ذاته.

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