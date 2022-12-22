موقع دولي يكشف مداخيل “أم وليد” القياسية من يوتيوب  

كشف موقع “ناث وورث سبوت” المتخصص في الإحصائيات، أن ثروة الطباخة الجزائرية “أم وليد” فاقت 4 ملايين دولار من عائداتها على يوتيوب.

وأشار الموقع إلى أن قناة “أم وليد” على يوتيوب جذبت 11.3 مليون مشترك، منذ إطلاقها عام 2015.

وأوضح الموقع أنه رغم استحالة الوصول إلى رقم ثابت لعائدات “أم وليد” من قناتها، إلا أنه يمكن أن تصل ثروتها إلى نحو 3.35 مليون دولار.

وقال الموقع أنه اعتمد في تحديد مداخيل قناة “أم وليد”، على عائدات إعلانات يوتيوب، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون صافي ثروتها أعلى بالنظر لمصادر الدخل لمستخدم يوتيوب، مشيرا إلى أن التوقعات تصل إلى 4.7 مليون دولار.

وتابع موقع “نات وورث سبوت” أن أم وليد تكسب ما يقدر بنحو 838 ألف دولار في السنة، مشيرا إلى أن قناتها على يوتيوب تستقطب أكثر من 465 ألف مشاهدة يومياً.

ويمكن لمستخدمي “يوتيوب”حسب الموقع، كسب ما يتراوح بين 3 دولارات و7 دولارات لكل ألف مشاهدة للفيديو، إذا كانت أم وليد ضمن هذا النطاق، يرى الموقع أنها تكسب 55.89 ألف دولار شهريًا، بإجمالي 838.4 ألف دولار سنويًا.

وبداية سبتمبر الماضي حقّقت قناة “أم وليد” للطبخ قفزة جديدة بعد تحصلها على الدرع الماسي من يوتيوب، حيث وصلت إلى 11 مليون مشترك وملياري مشاهدة.

وبحسب متابعين أصبحت اليوتيوبر الجزائرية أول امرأة في المغرب العربي تكسب هذا العدد من المشتركين والمشاهدات.