موقع روسي: الجزائر تقترب من الحصول على طائرة سوخوي الشبح

كشف موقع روسي إن الجزائر تعد بين 5 دول كزبائن محتملين للحصول على طائرة سوخوي الجديدة SU-57، والتي كانت الحرب الجارية في أوكرانيا ساحة لاثبات قدراتها القتالية في ساحة معركة حقيقية.

ونقل موقع “inosmi” الروسي المتخصص فإن الجزائر قدمت طلبًا للحصول على الطائرة الشبح، ومن بين العملاء المحتملين الآخرين، هناك الهند وفيتنام وميانمار وكازاخستان.

وأوضح إن مشاركة الطائرة في مهمات بسوريا وأوكرانيا جلب الاهتمام الشديد بها في الخارج، وأن سبب تأخر تصديرها يعود إلى فترة التجارب والتطوير التي مازالت تقوم بها القوات الجوية الروسية على الطائرة.

وأوضح أن Su-57 لديها أقوى وسائل الحرب الإلكترونية مقارنة بالمقاتلات الأخرى التي دخلت الخدمة في روسيا، حيث لديها ستة رادارات ممسوحة إلكترونيًا على سطحها.

وأضاف: تمتلك Su-57 ضعف عدد الرادارات مثل أي مقاتلة أخرى في العالم، مع قدرة كل رادار من الرادارات الستة على تتبع ما يصل إلى ستين هدفًا.

وأشار إلى أن الحرب الجارية في أوكرانيا تعد أهم اختبار للطائرة بحكم أن كييف لديها أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا في أوروبا.

وصممت الطائرة المقاتلة Su-57 لتكون ذات سرعة وقدرة فائقتين على المناورة، وإلكترونيات طيران متقدمة للتغلب على الجيل السابق من الطائرات المقاتلة، وكذلك الدفاعات الأرضية والبحرية.

وتتميز الطائرة بتقنية التخفي مع الاستخدام الواسع للمواد المركبة، وهي قادرة على تطوير سرعة الإبحار التي تفوق سرعة الصوت، ومجهزة بأحدث المعدات الإلكترونية اللاسلكية على متن الطائرة، بما في ذلك جهاز كمبيوتر قوي على متن الطائرة، ونظام الرادار ينتشر عبر جسمها وبعض الابتكارات الأخرى، على وجه الخصوص، الأسلحة الموضوعة داخل جسم الطائرة.

مجلة عسكرية: الجزائر مهتمة بالجيل الجديد من طائرات سوخوي الروسية

وشهر فيفرير 2022، كشفت مجلة “ميليتاري ووتش” الأمريكية، أن الجزائر مهتمة بالجيل الجديد من طائرات سوخوي الروسية رفقة أربع دول أخرى.

وأوضحت المجلة في تقرير لها حمل عنوان” أهم خمس دول مهتمة بطائرات (سوبر سوخوي) من فيتنام إلى الجزائر”، أنه بينما تدخل “سو-30” المحدثة الخدمة مع الأفواج الجوية الروسية، فإن الجزائر واحدة من خمسة دول مهتمة بشرائها.

وقالت المجلة إن الجزائر هي ثاني أكبر عميل لمقاتلات “Su-30” التي تنتجها شركة “إيركوتسك”، لتمتعها بأداء متفوق بشكل كبير على مقاتلة رافال الفرنسية المنافسة في الاختبار.

كما أوضحت المجلة أنه مع امتناع القوات الجوية الجزائرية بشكل ملحوظ عن شراء Su-35 على الرغم من التقارير المتعددة التي تفيد بأن هذا كان قيد النظر، فإن ترقية أسطول Su-30MKA بالعديد من نفس التقنيات يمكن أن يوفر تحسينًا مطلوبًا بشدة لقدرات الأسطول القتالية جوًا للتعويض.

وتابعت المجلة إلى أنه على الرغم من أن القوات الجوية الجزائرية ربما تكون قد طلبت سربًا من مقاتلات الجيل الخامس من طراز Su-57. إلا أنه من غير المتوقع أن تدخل الخدمة حتى وقت لاحق من هذا العقد.

وسيوفر تحديث أسطول Su-30 كما في حالة الهند، إلى التوافق مع K-77M و R-37M بالإضافة إلى المستشعرات اللازمة للاشتباك بشكل أفضل مع أهداف العدو الشبح.

وتتميز المقاتلة الروسية “سو 30-إس إم” التي تم بيع أكثر من 550 مركبة منها لعدد من الدول، بكونها تجمع المقاتلة بين هيكل الطائرة Su-27 الناجح للغاية مع التكنولوجيا الحديثة.

كما يسمح لها التصميم ذو المقعدين بضرب الأهداف بشكل متساوٍ في الجو والبر.

وبناءً على هذا النجاح، طور المهندسون الروس طائرة “سو30-إس إم2”. بما في ذلك المحركات الجديدة، والرادار، والقدرة على استخدام أسلحة جديدة، بما في ذلك صواريخ “Kh-59″، والقنابل الموجهة.

ولفتت المجلة إلى أنه بجانب الجزائر، تسعى كل من الهند وفيتنام وماليزيا وبيلاروسيا للحصول على هذه الطائرة الشبحية.