موقع عالمي يرد على المشككين في سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الجزائري

عزز موقع مؤسسة “غلوب سكور اوراد” المختص في كرة القدم، نتيجة المنتخب الجزائري ضمن سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى 35 مباراة، في رد قوي على المشككين فيها.

ونشر موقع “غلوب سكور اوراد” المختص في كرة القدم، تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر بتعليق “لا يزال الرقم القياسي العالمي لإيطاليا الذي لم يهزم في 37 مباراة لا مثيل له” مرفقا بصورة للمنتخبات العالمية التي حقت سلسلة اللاهزمية ومنها نتيجة الفريق الوطني الذي وصل إلى 35 مباراة.

وموقع جوائز جلوب سوكر تابع لمؤسسة دولية تمنح جوائز سنوية للمتميزين في مجال كرة القدم بحضور كبار الأسماء الكروية من جميع القارات.