-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

موقع عالمي يرد على المشككين في سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الجزائري

الشروق أونلاين
  • 7316
  • 0
موقع عالمي يرد على المشككين في سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الجزائري

عزز موقع مؤسسة “غلوب سكور اوراد” المختص في كرة القدم، نتيجة المنتخب الجزائري ضمن سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى 35 مباراة، في رد قوي على المشككين فيها.

ونشر موقع “غلوب سكور اوراد” المختص في كرة القدم، تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر  بتعليق “لا يزال الرقم القياسي العالمي لإيطاليا الذي لم يهزم في 37 مباراة لا مثيل له” مرفقا بصورة للمنتخبات العالمية التي حقت سلسلة اللاهزمية  ومنها نتيجة الفريق الوطني الذي وصل إلى 35 مباراة.

وموقع جوائز جلوب سوكر  تابع لمؤسسة دولية تمنح جوائز سنوية للمتميزين في مجال كرة القدم بحضور كبار الأسماء الكروية من جميع القارات.

مقالات ذات صلة
إصابة مدرب رائد البطولة الوطنية بِفيروس “كورونا”

إصابة مدرب رائد البطولة الوطنية بِفيروس “كورونا”

عمارة ينتقل إلى السرعة الثانية لإعادة ترتيب بيت الفاف قبل المباراة الفاصلة

عمارة ينتقل إلى السرعة الثانية لإعادة ترتيب بيت الفاف قبل المباراة الفاصلة

جهيد زفزاف “مناجيرا عاما” بصلاحيات رئيس “الفاف”

جهيد زفزاف “مناجيرا عاما” بصلاحيات رئيس “الفاف”

موقعتا الكاميرون ستحدّدان مستقبل عدة ركائز مع “الخضر”

موقعتا الكاميرون ستحدّدان مستقبل عدة ركائز مع “الخضر”

إرتفاع القيمة التسويقية لصلاح لتعادل 10 منتخبات إفريقية

إرتفاع القيمة التسويقية لصلاح لتعادل 10 منتخبات إفريقية

مصر تُخرج المغرب من حلبة البطولة الإفريقية

مصر تُخرج المغرب من حلبة البطولة الإفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد