موقع عدل “حوش الريح”.. هذا ما أمر به وزير السكن

أمر وزير السكن طارق بلعريبي، بضرورة مضاعفة عدد العمال وتسريع وتيرة العمل بموقع عدل “حوش الريح” والانتهاء من أشغالها قبل نهاية الصائفة.

ووقف وزير السكن، الخميس، خلال زيارة تفقدية إلى موقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” حوش الريح، على جاهزية المدرسة الابتدائية التي بلغت نسبة إنجازها أكثر من 95% ثم العيادة المتعددة الخدمات التي بلغت نسبة إنجازها 80%، ليتوجه إلى مركز البريد الذي بلغت نسبة إنجازه 75% حيث سيتم إنجازه في مدة زمنية قياسية تقدر ب 65 يوما فقط، فمركز الشرطة الذي تشارف أشغال إنجازه على الانتهاء.

كما عاين المتوسطة التي بلغت نسبة إنجازها 65%، حيث أمر الوزير بضرورة مضاعفة عدد العمال وتسريع الوتيرة بشكل يسمح بالانتهاء من أشغالها قبل نهاية الصائفة.

وفي ذات السياق، أمر الوزير بالانتهاء من التجهيزات العمومية التي قام بزيارتها (مدرسة ابتدائية، عيادة متعددة الخدمات، مقر أمن ومركز البريد) بالانتهاء من أشغالها قبل 05 جويلية المقبل.

ليتنقل بعدها إلى موقع 2500 مسكن حوش الريح، حيث أمر باستكمال ما تبقى من المشروع قبل نهاية الشهر الحالي وتوطين 06 مرافق عمومية جديدة والمتمثلة في:5 مجمعات مدرسية، متوسطتين، ثانوية.