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اقتصاد

موقع فرنسي: الجزائر أدارت ظهرها لقمحنا

الشروق أونلاين
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موقع فرنسي: الجزائر أدارت ظهرها لقمحنا

قال موقع فرنسي  متخصص في الشأن الفلاحي، أن الجزائر أدارت ظهرها لقمح بلادهم، حيث فضلت الشراء من عدة دول مصدرة بدلا من فرنسا.

وأوضح مقال لموقع “تار نت” الفرنسي حمل عنوان “الجزائر تشتري القمح لكن ليس الفرنسي”، أن الجزائر اشترت لتوها ما بين 690 ألفا و 700 ألف طن من القمح من عدة دول مصدرة باستثناء فرنسا.

وعقب كاتب المقال على الأمر بالقول “إن هناك قرار  من الجزائر بالابتعاد عن القمح الفرنسي رغم قدرته التنافسية”.

وأشار الموقع إلى أن مشتريات الجزائر من القمح الروسي وصلت إلى مستويات قياسية خلال هذه السنة التسويقية (800 ألف طن في بداية ديسمبر) ، خاصة بسبب تخفيف المواصفات الجزائرية فيما يتعلق بأضرار الحشرات.

كما أوضح موقع “تار نت” أن الجزائر  اشترت في 14 ديسمبر ما بين 690.000 و 700.000 طن من القمح  في ثلاث فترات متعاقبة من 16 جانفي إلى 28 فيفري 2022 وبأسعار تتراوح من 372 إلى 376، في انكماش قارب 10 دولارات / طن مقارنة بالصفقة التي تم إبرامها الشهر الماضي”.

الجزائر تشتري 600 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

ويوم 18 نوفمبر 2021، قال متعاملون أوروبيون في تقديرات، الأربعاء، إن الديوان المهني للحبوب، اشترى 600 ألف طن من القمح في مناقصة دولية.

وذكر المتعاملون الأوربيون، وفقا لوكالة رويترز، إنه وفي وقت سابق، طلبت الجزائر شراء قمح للشحن على 3 فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، في الفترة بين 16-31 ديسمبر 2021، وفي الفترة بين 1-15 جانفي و16-31 جانفي من عام 2022.

وأشارت التقديرات لسعر الشراء أنها تدور حول 382.50 دولار و384 دولارا للطن، شاملا تكلفة الشحن، وهي مماثلة أيضا لتقديرات الثلاثاء.

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التعليقات
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  • جزائري dz

    بلد مساحته 2.3 مليون كلم مربع يستورد القمح من ليتوانيا التي مساحتها لا تتعدى 65 الف كلم مربع أي أقل من مساحة ولاية واحدة من ولايات الجنوب الجزائري . حلل وناقش .

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  • banix

    في بلد قارة مثل الجزائر و نستورد القمح

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