موقع فرنسي: هذه حقيقة سعي عوار للانضمام إلى المنتخب الجزائري
قال موقع رياضي فرنسي، الجمعة، إن المعلومات المتداولة حول مباشرة حسام عوار لاعب وسط فريق أولمبيك ليون، مفاوضات مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل اللعب لمحاربي الصحراء غير صحيحة.
ونقل رئيس تحرير موقع “فوت ميركاتو الفرنسي”، أن تواجد عوار خلال الأيام الأخيرة بالجزائر (مسقط رأسه ببني صاف) لا علاقة له بمفاوضات لتمثيل المنتخب الجزائري، وإنما لقضاء عطلة مع أقاربه.
Info : Houssem Aouar n’était pas en Algérie pour discuter avec la fédération algérienne. Il était là-bas en vacances et pour rendre visite à sa famille. La sélection d’Algérie n’est pas à l’ordre du jour pour le milieu de terrain de l’OL. #TeamDZ pic.twitter.com/MQsZcpISJl
— Sébastien Denis (@sebnonda) June 3, 2022
C’est faux ❌ https://t.co/0ssgK1YCR4
— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 3, 2022
وخلال الأيام الأخيرة، تم تداول معلومات عبر عدة مواقع وحتى شبكات التواصل الاجتماعي، حول قرار حسام عوار اللعب للمنتخب الجزائري بدل الفرنسي، وأن تواجده بالجزائر كان في إطار التحضير للقرار.
شاهدت كثير يتكلم عن حسام عوار و يقلل منه
لاعب قادر يلعب للخضر بكل سهولة و يغيير جنسيته رياضية و يفرض نفسه فوق ذلك نجم و ليس فقط يلعب للاعب كبير مهما إختلف معه
اما لاعب زيارته للجزائر عاد جدا ليست جديدة كل صيف كان يقضيه في بني صاف و هو حاليا عند اسرته pic.twitter.com/Dfbt4ak3Cd
— Sofiane 🇩🇿 (@oudinasofiane1) May 28, 2022
🚨 Houssem Aouar veut changer de nationalité sportive, afin de représenter l’Algérie ! 🇩🇿
(@LGDFennec) pic.twitter.com/dvYeHM0vs0
— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) June 2, 2022
🚨 Le joueur de l’Olympique lyonnais Houssem aouar espère porter le maillot algérien, après avoir décidé de changer de nationalité !
A votre avis, il mérite de jouer pour l’Algérie après avoir déjà refusé auparavant?🤔 pic.twitter.com/sNMyAo6DLi
— Lequipe Foot (@FootLequipe) June 2, 2022