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رياضة

موقع فرنسي: هذه حقيقة سعي عوار للانضمام إلى المنتخب الجزائري

الشروق الرياضي
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موقع فرنسي: هذه حقيقة سعي عوار للانضمام إلى المنتخب الجزائري
ح.م

قال موقع رياضي فرنسي، الجمعة، إن المعلومات المتداولة حول مباشرة حسام عوار لاعب وسط فريق أولمبيك ليون، مفاوضات مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل اللعب لمحاربي الصحراء غير صحيحة.

ونقل رئيس تحرير موقع “فوت ميركاتو الفرنسي”، أن تواجد عوار خلال الأيام الأخيرة بالجزائر (مسقط رأسه ببني صاف) لا علاقة له بمفاوضات لتمثيل المنتخب الجزائري، وإنما لقضاء عطلة مع أقاربه.

وخلال الأيام الأخيرة، تم تداول معلومات عبر عدة مواقع وحتى شبكات التواصل الاجتماعي، حول قرار حسام عوار اللعب للمنتخب الجزائري بدل الفرنسي، وأن تواجده بالجزائر كان في إطار التحضير للقرار.

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التعليقات
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  • يوسف من فرنسا

    جمال بلماضي يعرف جيدا اللاعبين مزدوجي الجنيسة و قالها عدة مرات أن اللاعب هو الوحيد من يقرر اي بلد اللعب فيه ، حسام عوار لاعب ينشط مع الفرق الوطني الفرنسي لأقل من 21 سنة و لم يتلقى أي دعوة من المدرب ديديي ديشان من الفريق الأول الفرنسي ، بلماضي لن ينتظر قرار اللعب عوار و هو آخر أجال إلى التصفيات لكأس العالم في أكتوبر.

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