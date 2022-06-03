موقع فرنسي: هذه حقيقة سعي عوار للانضمام إلى المنتخب الجزائري

قال موقع رياضي فرنسي، الجمعة، إن المعلومات المتداولة حول مباشرة حسام عوار لاعب وسط فريق أولمبيك ليون، مفاوضات مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل اللعب لمحاربي الصحراء غير صحيحة.

ونقل رئيس تحرير موقع “فوت ميركاتو الفرنسي”، أن تواجد عوار خلال الأيام الأخيرة بالجزائر (مسقط رأسه ببني صاف) لا علاقة له بمفاوضات لتمثيل المنتخب الجزائري، وإنما لقضاء عطلة مع أقاربه.

وخلال الأيام الأخيرة، تم تداول معلومات عبر عدة مواقع وحتى شبكات التواصل الاجتماعي، حول قرار حسام عوار اللعب للمنتخب الجزائري بدل الفرنسي، وأن تواجده بالجزائر كان في إطار التحضير للقرار.