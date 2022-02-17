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موقع فرنسي: هكذا احتالت عائلة جزائرية على صندوق دعم طيلة 6 سنوات!

جواهر الشروق
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موقع فرنسي: هكذا احتالت عائلة جزائرية على صندوق دعم طيلة 6 سنوات!

سلط موقع إخباري فرنسي الضوء على عائلة جزائرية قال بأنها احتالت على صندوق دعم طيلة 6 سنوات، تلقت خلالها 80 ألف أورو كمساعدات اجتماعية دون وجه حق.

وبحسب ما ذكر موقع la dépêche الفرنسي فإن الأسرة الجزائرية كانت تتلقى حوالي 1100 يورو شهريا، بطرق احتالت فيها على أجهزة الرعاية الفرنسية.

وقال الموقع أن رب الأسرة المحتالة قام برحلات منتظمة ذهابا وإيابا إلى فرنسا، فيما كان يتعين عليه الإقامة هو وأسرته في فرنسا لتلقي هذه المعونات.

وأضاف أن المبلغ حصلت عليه أسرة تعيش في الجزائر دون أن يكون لها الحق في ذلك، من خلال تلقي “دخل التضامن النشط” RSA ومساعدة من “صندوق إعانة العائلة” CAF.

وهذه حسب ما أفاد التقرير إعانة اجتماعية أنشأتها فرنسا تكمل موارد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وللاستفادة منها يجب أن يستوفي كل منتفع معايير معينة متعلقة بالإقامة في فرنسا.

وبسبب هذا الاحتيال الناتج عن المزايا الاجتماعية، حوكم الزوجان أمام محكمة أفينيون، الثلاثاء 15 فيفري 2022.

ويعيش الزوجان وأطفالهما الأربعة في الجزائر حسب ما ذكرت الصحيفة الفرنسية، وكان الأب يتنقل بانتظام بين أفينيون والجزائر، وفي مثل هذه الحالات، تكون الملاحقات الجنائية نادرة، حيث يتم إعداد جدول السداد بشكل عام.

وقال نائب المدعي العام بيير كرامييه “إذا عرضت هذه القضية على المحكمة فذلك بسبب حجم الاحتيال ومقداره ومدته.. إن عدم الأمانة هو ما يضعف النظام”.

وخلال التحقيق قال الأب: “لم يكن لدي خيار، كنت مريضا”، وقالت الأم: “لم أكن أعلم أن الأمر بهذه الخطورة، لقد فعلت ذلك من أجل أطفالي”.

وطالبت النيابة باسترداد المبالغ والحكم بالسجن لمدة 3 إلى 4 أشهر مع وقف التنفيذ، فيما سيصدر الحكم النهائي في 15 مارس.

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