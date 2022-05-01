موقع قطري: الفيفا حددت موعد الرد على شكوى الجزائر

نقل موقع”وين وين” القطري أن الرد على الشكوى الجزائرية المُقدمة بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم “قطر 2022″؛ سيصدر خلال الفترة بين 15 و30 ماي.

وأضاف نفس المصدر أن الاتحاد الدولي يدرس كل حيثيات الشكوى الجزائرية، مستعينا بآراء حكام غرفة الفيديو المساعد “فار”، في محاولة لمعرفة كواليس المباراة التي انتهت بفوز الكاميرون بنتيجة 2-1، لتتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وكان من المُفترض أن يعلن فيفا يوم 21 أفريل الماضي، عن قراره بخصوص الشكوى الجزائرية، وما تحمله من طلب رسمي بإعادة المباراة، لكن اتخاذ القرار النهائي تأجل دون الكشف عن تاريخ جديد لإصدار الحكم.

بالفيديو.. هكذا علّق رئيس “فيفا” على إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

ويوم 1 أفريل 2022 نفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، علمه بطلب الجزائر إعادة المباراة أمام الكاميرون وإمكانية حدوث ذلك، قائلا “لا علم لي بذلك”.

وقال موقع”وين وين” القطري أن رئيس الفيفا عند سؤاله عن الأحداث التي شهدتها المباراة والجدل التحكيمي الذي رافقها قال إنفانتينو: “الجزائر لعبت مباراة جيدة، لكن للأسف هذه هي كرة القدم، إنها قاسية”.