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رياضة

موقع كاميروني: الجزائريون يعلقون أسباب الهزيمة على شماعة المؤامرة

الشروق الرياضي
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موقع كاميروني: الجزائريون يعلقون أسباب الهزيمة على شماعة المؤامرة

نشر موقع “كام فوت” المتخصص في أخبار كرة القدم الكاميرونية، الثلاثاء، مقالا وصف فيه ردود أفعال الجزائريين من نتيجة المباراة الفاصلة المؤهلة لكاس العالم بين الأفناك والأسود  بغير المناسبة.
وأرجع كاتب المقال الجدل المثار حول مباراة الجزائر والكاميرون الأخيرة، إلى ما وصفها محاولة الجزائريين البحث عن مبررات أخرى خارجية، للتنصل من ضعف الأداء أو كما سماها تعليق الخسارة  على شماعة المؤامرة ضد الخضر وفق قوله.
وتابع: الهدف النهائي لطرح المؤامرة هو تبرير الهزيمة أو ضعف الأداء بسبب العوامل الخارجية”.

وأضاف قائلا: في كل الأحوال، حجة أنصار الفريق المهزوم تؤدي في أغلب الأحيان إلى نسج مؤامرة كانت ستدبر ضده”.

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