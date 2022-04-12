موقع مختص: اضطراب جوي نشيط بالجزائر خلال الأيام القادمة

ستشهد مناطق عدة من الجزائر وخاصة الشمالية منها بداية من مساء الثلاثاء وإلى غاية نهاية الأسبوع اضطراب جوي نشيط مرفوق بأمطار غزيرة، وهذا حسب توقعات جهات مختصة.

وأظهرت التوقعات أن المناطق الشمالية من الجزائر ستتأثر بشكلٍ مُباشر بهذه التقالبات الجوية، إذ تبدأ الأمطار على المناطق الغربية من الجزائر اعتباراً من ساعات مساء وليل الثلاثاء إلى الأربعاء لتكون هذه المناطق عُرضة لهطول الأمطار بغزارة عالية أحياناً وعلى فترات، مع فرصة مرتفعة لتشكل السيول.

كما تُطال الأمطار المناطق الوسطى من الجزائر يومي الأربعاء والخميس 13 و14 أبريل 2022 وأجزاء من شرقها، وذلك بالتزامن مع نشاط الرياح المُثيرة للأتربة والغبار في العديد من المناطق.

كما وتستمر تأثيرات الإضطرابات الجوية على أجزاء واسعة من شمال الجزائر يوم الجُمعة، مع تركزها على المناطق الشرقية، حيث يُتوقع أن يستمر تأثير تلك المناطق بتكونات رعدية تعمل على تساقط زخات من الأمطار بشدة متفاوتة مع تنبيهات من تشكل السيول.

وتأتي حالة الإضطراب الجوي هذه كنتيجة لامتداد منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا نحو الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، بالتزامن مع نشاط لمنخفض صحراوي واندفاع لكتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب، ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية شديدة عمل على نشوء حالة من عدم الإستقرار الجوي تتشكل على إثرها السُحب القوية المترافقة بالأمطار الرعدية الغزيرة.