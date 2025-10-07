“موقف أخوي نبيل”.. الجزائر تشكر الأردن

على تجاوبها مع طلب التدخل لإجلاء الجزائريين المشاركين في "قافلة الصمود"

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي.

وحسب ما ذكره بيان للخارجية، فقد أعرب وزير الدولة خلال هذا الاتصال، عن “شكر وامتنان الجزائر وتقديرها للموقف الأخوي النبيل، الذي أبدته المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. عبر تجاوبها الكريم مع الطلب الذي تقدّمت به الجزائر، بغية التماس تدخلها من أجل تسهيل إجراءات إجلاء المواطنين الجزائريين المشاركين في قافلة الصمود”.

وأثنى عطاف “بصفة خاصة، على ما وفرته السلطات الأردنية من إمكانيات، وما بذلته من جهود ومساع. لإنجاح هذه العملية وإتمامها في أحسن الظروف. انسجاما مع ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوية وتاريخية راسخة”.

وتسلّمت السلطات الأردنية صباح اليوم، عبر المنفذ البرّي لجسر الملك الحسين، المحتجزين الجزائريين المتبقّين لدى الاحتلال الصهيوني. وهم 11 مواطنا، بينهم صحفي قناة “الشروق نيوز” مهدي مخلوفي.

واعترضت قوات الاحتلال سفن ليلة الأربعاء الماضي، سفن أسطول الصمود العالمي، التي كانت تقلّت ناشطين من عدّة دول، في مهمة إنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة. قبل اعتقال جميع ركّابها بشكل غير قانوني في المياه الدولية.

وزارة الخارجية: سفارة الجزائر في عمّان ستتكفّل بإعادة الجزائريين المشاركين في “قافلة الصمود” في أقرب الآجال

وأكدت الخارجية الجزائرية في وقت لاحق من اليوم، “إجلاء 11 مواطنا جزائريا من المشاركين في قافلة الصمود، عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة”.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن “العملية أشرفت عليها السلطات الأردنية بطلب من الجزائر، وقد تمّت بتنسيق وثيق مع سفارة الجزائر بعمّان. التي تابعت مختلف مجرياتها، وحرصت على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لمواطنينا، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد”.

“وستتكفل سفارة الجزائر في عمّان، بإعادة مواطنينا إلى أرض الوطن في أقرب الآجال”، يضيف ذات البيان.