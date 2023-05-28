موقف بطولي لشاب جزائري ينقذ سيدة بلجيكية من الغرق (فيديو)

انتشر الفيديو البطولي للشاب الجزائري الذي أنقذ سيدة بلجيكية من الغرق في نهر “لاميوز” الطويل الذي عدة دول أوروبية من بينها بلجيكا.

وغامر الشاب الجزائري بحياته، حيث كان يتجول بجانب النهر وبالتحديد ببلدية “لييج” البلجيكية، ولم يتردد في خلع ملابسه والقفز في الماء عندما رأى السيدة البلجيكية تغرق.

وقام الشاب الجزائري بإنقاذ السيدة البلجيكية بكلتا ذراعيه وهما داخل الماء، حيث كان ينتظر وصول المساعدة للخروج من النهر مع تلك السيدة التي قفز لإنقاذها من مكان عالِ.

وبعدها وصل رجال الإنقاذ البلجيكية لمكان الحادث، حيث قفز أحدهم مرتديا لباس الغوص الخاص به لمساعدة الضحية والشاب الجزائري الذي ساعدها على الخروج من النهر.

وفي الوقت الذي كان ينتظر وصول رجال الإنقاذ البلجيكية، كان الشاب الجزائري يردد باللغة العربية: “الماء شديد البرودة”.

هذا الموقف البطولي والشجاع للشاب الجزائري لقى اشادة واسعة من المارة بجانب نهر “لاميوز” في بلجيكا، حيث قاموا بتوثيق المشهد بهواتفهم الخاصة.

كما انتشر الفيديو البطولي لهذا الشاب بقوة عبّر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والكل أشاد بغريزة الإيثار وشجاعة الشاب الجزائري الذي خاطر بحياته لمساعدة السيدة البلجيكية.