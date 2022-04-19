“موقف شهم” لشاب جزائري في حادثة إطلاق النار بنيويورك

أصيب شاب جزائري يقيم في نيويورك بالولايات المتحدة، في حادثة إطلاق النار التي شهدها ميترو الأنفاق بحي بروكلين الأسبوع الماضي. بعد موقف شهم قام به لحظة وقوع الجريمة.

وقد نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قصّة الشاب هواري بن قادة، المولود في الولايات المتحدة لأسرة جزائرية، والبالغ من العمر 27 عاما.

يقول هواري إنّ يوم حادثة إطلاق النار، كان عاديا بالنسبة إليه. حيث خرج من منزله متوجّها إلى العمل، ساعات قليلة بعد تناوله وجبة السحور.

لكنّه لم يكن يدري بأنّه سيتلقى طلقة نارية تصيبه بكسر في ركبته، مع ألم فظيع، وعجز عن المشي من دون عكازتين، قبل إجراء عملية جراحية، حسب ما يسرده للصحيفة.

“موقف شهم” في لحظة الهجوم..

وروى الشاب الجزائري الذي يعمل في فندق ويليامزبيرغ، ماحدث بالتفصيل لحظة إصابته في الهجوم، وكيف أنّه حاول إنقاذ سيّدة حامل في أثناء وقوع الحادثة.

وقال بن قادة لمحرّرة القصة:”بينما كان القطار يتّجه نحو الشارع 36، وقع انفجار مفاجئ وانتشر دخان كثيف ملأ المقطورة. فاندفع الركاب للابتعاد عن الازدحام”.

وأضاف:”صرخت امرأة بالقرب من مطلق النار بأنها حامل. فكرت على الفور في ابن أختي الصغير واندفعت بجسدي لحماية المرأة”.

قبل أن يتابع:”لكن تمّ دفعي بعيدًا وسط حشد من الركّاب الفارّين. قبل أن تصيب رصاصة مؤخرة ركبتي”.