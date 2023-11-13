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العالم

موقف واشنطن من إدانة تحركات الاحتلال في غزة.. روسيا تعلق

الشروق أونلاين
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موقف واشنطن من إدانة تحركات الاحتلال في غزة.. روسيا تعلق
الجمعية العامة للأمم المتحدة

كشف النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تتعارض في مجلس الأمن الدولي مع أي تحرك يدين الاحتلال. أو يعرض عمليتها البرية في قطاع غزة للخطر.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا دميتري بوليانسكي، في تصريح خص به وكالة سبوتنيك للأنباء: “الولايات المتحدة لا ترغب في أن يتخذ المجلس أي إجراء قد يعرض العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة للخطر”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “الولايات المتحدة لا ترغب في الاستماع إلى أي دعوات لوقف إطلاق النار في غزة. على الرغم من التوقعات الدولية الراهنة لاتخاذ موقف من مجلس الأمن الدولي”.

وتابع بوليانسكي قائلا: “إن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة لا يريدون إحراجها ولا يريدون إظهار الخلاف”. مشيرًا إلى أن “ذلك كان واضحًا بعد الفيتو الأمريكي على مشروع القرار البرازيلي المتعلق بغزة”.

وختم بوليانسكي بالقول: “يظهر أن مجلس الأمن الدولي، للأسف، مُصاب بالشلل نتيجة لموقف الولايات المتحدة”.

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