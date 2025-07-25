موكب خاص يجوب شوارع سوق أهراس احتفاء بالتلميذة “رونق زاني”

بعد أن حققت المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا

مازالت ولاية سوق أهراس، تعيش على وقع فرحة نجاح التلميذة “رونق زاني”، من ثانوية صحراوي زغلامي، ببلدية تاورة الحدودية، وحصولها على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا، بمعدل 19.70 من عشرين، في شعبة هندسة كهربائية، حيث شاركت أفراح عائلة التلميذة المتفوقة، كل أطياف وفعاليات المجتمع، تتقدمهم السلطات المحلية التي قررت تخصيص تكريم خاص لنابغة الولاية، مساء السبت 26 جويلية الجاري ، بمناسبة حفل التكريم السنوي الذي سيُقام على شرف التلاميذ المتفوقين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، وذلك ابتداء من الساعة الخامسة مساء بمسرح الهواء الطلق بمدينة سوق اهراس.

ومن المقرر، أن يتميز حفل التكريم السنوي للتلاميذ المتفوقين والذي دأبت السلطات المحلية لولاية سوق أهراس على تنظيمه، مع نهاية كل موسم دراسي، هذه السنة، بتكريم خاص للتلميذة المتألقة “رونق زاني”، حيث سيُخصص لها موكب احتفالي خاص، ينطلق من مقر بلدية سوق أهراس، ليجوب كل شوارع مدينة سوق أهراس، باتجاه مسرح الهواء الطلق الذي سيحتضن الحفل، وذلك في اجواء احتفالية تليق بما حققته من إنجاز استثنائي في مشوارها الدراسي.

ومن أجل إنجاح هذا الحفل الذي ارتأت السلطات المحلية بأن يكون مميزا وفي قيمة النتيجة والمرتبة التي حققتها التلميذة “رونق”، فقد تم منتصف الأسبوع الماضي عقد اجتماع للجنة الأمنية على مستوى دائرة سوق أهراٍس، بهدف ضبط كل الترتيبات والإجراءات اللازمة لإنجاح الحفل الذي يُعتبر حدثا مميزا تعيش على وقعه ولاية سوق اهراس الحدودية، ويُكسر روتين موجة الحرّ الشديد التي تجتاح الولاية منذ عدّة أيام، حيث خرجت اللجنة المكلفة بتنظيم الحفل لمعاينة مسرح الهواء الطلق والشروع في العمل فورا لتهيئة المكان حتى يكون في مقام ضيوفه من الأولياء والناجحين والأسرة التربوية وبحضور كل السلطات يتقدمهم والي الولاية.

وكانت بلدية تاورة الحدودية والتي تنحدر منها نابغة سوق أهراس، قد عاشت منذ ظهور نتائج شهادة البكالوريا، أجواء احتفالية كبرى شارك فيها أغلب سكان البلدية، وتم تنظيم موكب احتفالي في شوارع البلدية لعشرات السيارات، التي أطلقت العنان لمنبهاتها تعبيرا عن أجواء الفرحة السائدة، واستمرت الاحتفالات على مدار عدّة أيام، قبل ان تقرر السلطات الولائية توسيع دائرة الاحتفال بنقلها إلى مقر عاصمة الولاية، التي ستكون مساء اليوم السبت، على موعد مع أكبر احتفال تشهده الولاية منذ عدّة سنوات، وهو تكريم متفوقيها في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.