مولر يسخر من برشلونة.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادّعى ناشروه أنّه يظهر سخرية لاعب بايرن ميونخ الألماني توماس مولر من خروج نادي برشلونة الإسبانيّ من منافسات دوري أبطال أوروبا، خلال الأيام الماضية.

يظهر في الفيديو اللاعب الألمانيّ توماس مولر وهو يقول بعض الكلمات بالفرنسيّة ممازحاً من بينها “وداعاً”، وجاء في التعليق المرافق “مولر يودّع برشلونة”.

برشلونة يودع دوري الأبطال

حظي الفيديو منذ بدء انتشاره في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2022 بعشرات آلاف المشاركات من صفحات عدّة مختصّة بالشؤون الرياضيّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تغلّب نادي بايرن ميونخ على نادي باريس سان جرمان 3-صفر وأقصاه من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجّل الأهداف السنغالي ساديو مانيه (10) والكاميروني أريك-مكسيم تشوبو-موتينغ (31) والفرنسي بنجامان بافار (90+5).

وخاض النادي البافاري المباراة في غياب قائده وعملاقه الدولي مانويل نوير ومهاجمه لورا سانيه ومدافعه الفرنسي لوكاس هرنانيز بسبب الإصابة، فيما جلس المخضرم توماس مولر على دكّة البدلاء.

فيديو قديم

إلا أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بكلّ ذلك.

فقد أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة منه منشورة في الحساب الرسميّ لمولر في موقع إنستغرام في 19 مارس 2021.

ونشر اللاعب الألمانيّ الفيديو بعد إعلان قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا التي وضعت بايرن ميونخ بواجهة باريس سان جيرمان، مرفقاً بالتعليق “لا أستطيع الانتظار لمواجهة باريس وسماع نشيد دوري الأبطال مرة أخرى”.

المصدر: فرانس برس