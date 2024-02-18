مولوجي تؤكد دعم وزارة الثقافة والفنون الدائم لقطاع السينما ومرافقته

خلال لقائها بالمنتجين المتحصلين على الدعم العمومي لإنتاج أفلام طويلة

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، خلال لقائها، السبت، مع المنتجين المتحصلين على الدعم العمومي لإنتاج أفلام سينمائية طويلة للسنة المالية 2023 بقصر الثقافة مفدي زكرياء، أن قطاعها الوزاري وفر جميع الإمكانيات المالية والتقنية واللوجيستيكية لمرافقة المنتجين بهدف تجسيد أعمالهم السينمائية.

وكشفت مولوجي، بالمناسبة، أن قطاعها يعمل تسريع عملية صب الإعانة المالية المخصصة لكل فيلم مباشرة بعد الإمضاء على اتفاقيات الدعم التي تمت في سبتمبر 2023، ومنح رخص التصوير وتسهيل تنقل التقنيين السينمائيين الأجانب وتسهيل إجراءات دخول الأجهزة التقنية من خارج الوطن.

وكان اللقاء الذي جمع المنتجين بوزيرة الثقافة فرصة لعرض المنتجين الحاضرين نسبة تقدّم إنتاج أفلامهم، ومخطط عمل إنتاج هذه الأفلام،كما ناقشوا إمكانية الحصول على دعم إضافي من جهات وقطاعات أخرى، ملتمسين توسط قطاع الثقافة والفنون لدى المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى مناقشة كيفيات ترشيح الأفلام المتحصلة على الدعم، للمشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية.

وثمّن الحاضرون في اللقاء هذه المبادرة التي تندرج في إطار المتابعة والمرافقة الدورية لوزارة الثقافة والفنون للمنتجين المتحصلين على الدعم العمومي للدولة لإنتاج أفلام سينمائية، التي تعد الأولى من نوعها حيث أتاحت الفرصة للمنتجين المتحصلين على الدعم العمومي لإنتاج أفلام سينمائية طويلة للسنة المالية 2023، والبالغ عددهم 12 فيلما سينمائيا طويلا من اجل إيصال انشغالاتهم مباشرة إلى وزيرة الثقافة والفنون، التي برمجت لقاءات أخرى سيتم تنظيمها قريبا مع المتحصلين على الدعم العمومي لإنتاج الأفلام القصيرة والوثائقية والمتحصلين على إعانة لكتابة السيناريو.