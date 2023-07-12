مولوجي تؤكد مساعي الجزائر لتسجيل “المالوف” في اليونيسكو

افتتاح المهرجان الدولي للمالوف بقسنطينة

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بحضور والي ولاية قسنطينة، الثلاثاء، على انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة، للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف، الذي يعود إلى قسنطينة بعد غياب ست سنوات تحت شعار “المالوف قلعة قسنطينة ومدرستها الخالدة”.

وأكدت الوزيرة مولوجي، خلال كلمة ألقتها بالمناسبة، أن قطاعها، ومن خلال هذا المهرجان، يؤكد أن الحفاظ على هذه الطبوع الغنائية العريقة عبر العديد من الفعاليات الثقافية واجب، وذلك صونا وحفاظا على التراث الجزائري وتعبيرا عن الإسهام المشرق للأصوات الثقافية والفنية الجزائرية وطنيا ودوليا.

كما كشفت مولوجي، خلال تصريحها للصحافة، عن الأشواط الكبيرة التي قطعتها وزارة الثقافة والفنون بخصوص عدد من الملفات التي تضم مختلف المشاريع لتسجيل التراث الجزائري في اليونيسكو، من بينها عشرة طبوع موسيقية، أبرزها المالوف كما أثنت على جهود ومساهمة مختلف الفاعلين لحماية التراث الجزائري وتصنيفه.

من جهته، أشاد والي قسنطينة عبد الخالق صيودة في كلمة ألقاها بالمناسبة بالمبادرات العملية لاستعادة المشهد الثقافي بريقه المعهود اللائق بعراقة قسنطينة ومكانتها المرموقة التي تكللت بعودة المهرجان الثقافي الدولي للمالوف مرة أخرى إلى قسنطينة، مهده الأصيل ومكانه الطبيعي في رحاب مدينة تتنفس فنا وثقافة، خاصة أن قسنطينة التي أرخ المالوف لحكاياتها وملاحمها وكان صوت ساكنيها الذي يحدث زوّارها عن حقب سابقة وعادات راسخة وتقاليد أصيلة.

أما محافظ المهرجان، الفنان الياس بن بكير، فقد عبر في كلمته عن حظه لاجتماع مختلف الظروف لإعادة الاعتبار للموروث المادي واللامادي لمدينته ومدينة أجداده سيرتا التي اقترنت أيضا باسمه الفني “الياس القسنطيني”.

وقد استمتع جمهور القاعة الكبرى احمد باي بقسنطينة بحفل فني مميز، تحت شعار “سهرة كبار المدينة ” التي جمعت أعمدة فن المالوف، على غرار الشيخ سليم الفرقاني، ديب العياشي، توفيق تواتي، إلى جانب الفنانين شريف زعرور واحمد عوابدية، الذين سافروا بالجمهور في رحلة حالمة جمعت بين القصائد العريقة ولحن المالوف الرنان، قبل أن تختتم المطربة التونسية شهرزاد هلال السهرة الأولى بوصلات موسيقية راقية، أعادت إلى أذهان الجمهور تقارب الشعبين الجزائري والتونسي عبر ألحان المالوف، التي أكدت بدورها تقارب الفن والإبداع بين البلدين.

وقد تم خلال حفل الافتتاح تكريم أسماء بارزة صنعت مجد أغنية المالوف على غرار حمو فرقاني ورابح بوعزيز.