بمناسبة يومهم العالمي

مولوجي تؤكد مواصلة حماية حقوق الأطفال وتعزيز فضاءات الإبداع والتعبير

مولوجي توجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، التزام الدولة بمواصلة العمل من أجل ضمان حقوق الأطفال في الحماية والرعاية وفتح المجال أمامهم للتعبير والإبداع، مشددة على مكانتهم باعتبارهم مستقبل الوطن والأمة.

وفي رسالة وجهتها بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للأول من جوان من كل سنة، تقدمت الوزيرة بتهانيها إلى الأطفال، متمنية لهم الصحة والهناء والتوفيق، وأن تكون أيامهم مليئة بالأفراح والبسمات، مؤكدة أنهم يظلون “أجمل عنوان للحياة” ومصدر الأمل والتفاؤل.

وأبرزت مولوجي أن الواجب تجاه الأطفال يظل مسؤولية مقدسة تستدعي توفير كل أسباب الرعاية والكرامة والسعادة لهم، باعتبارهم “زهرات الحياة” والركيزة الأساسية لبناء المستقبل.

كما أعربت عن أملها في أن ينشأ الأطفال في أجواء يسودها الفرح والمحبة داخل الوطن، متمنية لهم عاما حافلا بالأحلام والتفاؤل والتعلم والنجاح في مختلف المجالات.

وخصّت الوزيرة بالتهنئة والتشجيع التلاميذ الذين اجتازوا امتحان شهادة التعليم المتوسط، وكذلك المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسارهم الدراسي.

كما وجهت تحية خاصة للأطفال من ذوي الهمم، مشيدة بما يقدمونه من نماذج ملهمة في التحدي والإرادة والتفوق، مؤكدة أنهم يجسدون أسمى معاني العزيمة والنجاح.

وختمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رسالتها بتمنياتها لجميع الأطفال بالسعادة والإبداع والتميز، وأن يواصلوا صناعة الفرح ورسم البسمة في المجتمع.

