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افتتاح المسرح الجهوي للأغواط

مولوجي تؤكد وقوفها إلى جانب الأسرة الفنية

الشريف داودي
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مولوجي تؤكد وقوفها إلى جانب الأسرة الفنية
ح.م
وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي

أكّدت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” حرصها الدائم على الوقوف مع المثقف والفنان من أجل إبراز مواهبه الفنية وتجسيد مشاريعه أمام الجمهور. وفي كلمة ألقاها نيابة عنها المفتش المركزي بوزارة الثقافة حمزة جاب الله. على هامش الافتتاح الرسمي للمسرح الجهوي لولاية الأغواط.

تجسيدا لوعود سابقة، يندرج الوفاء بها ضمن المساعي التي سطرتها وزارة الثقافة والفنون، الرامية إلى تشييد المؤسسات وفتحها أمام الأسرة المسرحية المتعطشة للوقوف على الخشبة، خاصة بعد التبعات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا في السنتين الماضيتين.

وإذ ذاك قدم خلال حفل الافتتاح باقة من الأعمال الفنية التي استمتع بها الجمهور الحاضر بما يعكس ثقافة المنطقة الضاربة في الأعماق، وتخلل ذلك وصلة فنية من آداء الفرقة الصوتية للمعهد الوطني للموسيقى، تلاها وعرض مسرحي لجمعية الدرب الأصيل للفنون الدرامية، كما تم تقديم تقديم قصائد شعرية احتفاء بهذه المناسبة السعيدة، ختاما بعرض “وان مان شو” للفنان الكوميدي مراد صاولي. وقد حضر الافتتاح الرسمي للمسرح الجهوي بالأغواط، وبعض المسؤولين المحلين.

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