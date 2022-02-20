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شعلال تعترف بأخطائها وتودع الوزارة

مولوجي تراهن على الإعلام وتعول على المقاولاتية الثقافية

محمود بن شعبان
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مولوجي تراهن على الإعلام وتعول على المقاولاتية الثقافية

احتضن قصر الثقافة، مفدي زكرياء، يوم السبت، مراسيم استلام وتسليم المهام بين وزيرة الثقافة والفنون الجديدة الدكتورة صورية مولوجي التي خلفت وفاء شعلال بعد أشهر من توليها نفس المنصب، بحضور عدة إطارات ومديري مؤسسات تحت الوصاية.

وقد استعرضت وزيرة الثقافة السابقة، وفاء شعلال، بالمناسبة، حصيلة نشاطها طيلة فترة توليها قطاع الثقافة والفنون منذ جويلية الفارط، على غرار مختلف الورشات التي تم إطلاقها في مختلف المجالات، التي شهدت حسبها الكثير من “الصعوبات” و”العراقيل” التي صعبت مهمة تجسيدها في الواقع.

من جهتها، عبرت وزيرة الثقافة الجديدة، صورية مولوجي، عن اعتمادها على خارطة طريق مبنية على ثقافة “التشاركية والديناميكية” بهدف تثمين الثقافة بكل أشكالها المادية واللامادية، وذلك من خلال إيلاء أهمية واسعة للمقاولاتية الثقافية، باعتبار “الثقافة أحد أسس الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة”، بالإضافة إلى مراهنتها على وسائل الإعلام كشريك مهم لتطوير الفعل الثقافي”.

فهل ستنجح الوزيرة الجديدة الوافدة إلى قصر هضبة العناصر، صورية مولوجي، في تدارك سقطات بن دودة وشعلال الإعلامية؟ واستغلال خبرتها الميدانية في تسيير قطاع الثقافة، خاصة بعد تجربتها في إدارة شؤون مركز البحث في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، بالإضافة إلى كونها رئيسة المرصد الوطني للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية التابع للتنسيقية الوطنية لحماية المجتمع المعتمدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي يشرف عليها مجموعة من الكفاءات الشبانية لخدمة المواطن بصفة عامة.

للتذكير، فإن وزيرة الثقافة الجديدة، صورية مولوجي، المولودة بتاريخ 08 أكتوبر 1977 بتنس ولاية شلف، حاصلة على تأهيل جامعي لتأطير الرسائل الجامعية، بالإضافة إلى دكتوراه في الترجمة بجامعة وهران تحت عنوان الترجمة والدراسات الأنتروبولوجية بالمغرب العربي،كما درّست بجامعة اللغات والفنون بوهران، إلى جانب كونها عضوا في مشروع “لغة شعراء الملحون” “القاموس الثنائي اللغة”، كما أشرفت صورية مولوجي على المؤلف الجماعي “الترجمة المسرح والهويات”، المنظم من طرف مركز البحث في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي بالشراكة مع المسرح الجهوي لولاية وهران.

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