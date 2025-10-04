مولوجي: تزايد نسبة المسنين يستدعي استشراف حاجياتهم في جميع المجالات

أكدت أن حماية الأشخاص المسنين من أولويات عمل الحكومة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم السبت 4 أكتوبر، بالجزائر العاصمة، أن التزام الدولة الجزائرية بالطابع الاجتماعي جعل مسألة حماية الأشخاص المسنين من أولويات عمل الحكومة.

وفي كلمة قرأتها نيابة عنها مديرة حماية الأشخاص المسنين بالوزارة، سمية أولمان، خلال يوم دراسي حول “طرق التكفل بكبار القدر في ظل التغيرات النفسية والصحية المصاحبة للسن“، أكدت مولوجي أن “الارتباط الوثيق للمجتمع الجزائري بهويته الثقافية ومرجعيته الدينية، إلى جانب التزام الدولة الجزائرية بالطابع الاجتماعي، جعل مسألة حماية الأشخاص المسنين من أولويات عمل الحكومة في مختلف برامجها”.

ولتحقيق تكفل أحسن بالأشخاص المسنين، شددت الوزيرة على ضرورة “مضاعفة الجهود للمضي نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية بما يضمن الشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع في الاستفادة من مختلف المساعدات والبرامج التضامنية وكذا الامتيازات الموجهة لفائدة هذه الفئة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

وأضافت أن الجهود الوطنية في مجال حماية هذه الفئة تعتمد على “وضع سياسة اجتماعية مدمجة، والأخذ بعين الاعتبار مقاربة التنمية المستدامة الشاملة من أجل التمكن من إعادة إدماج الأشخاص المسنين الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية في أوساطهم الأسرية والاجتماعية عن طريق توفير مختلف سبل الدعم والمرافقة لهم وللفروع المتكفلة بهم”.

كما لفتت إلى أن قطاعها سطر “جملة من الآليات التي تعمل على حماية الشخص المسن وتحافظ على مكانته في الأسرة والمجتمع.”

الوزيرة ذكرت بالمعطيات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء، والتي أثبتت تسجيل “نسب متزايدة” في فئة الأشخاص المسنين، مشيرة الى أن هذه النسب تستدعي “إعداد تصورات مستقبلية تستشرف حاجيات هذه الفئة في جميع المجالات الاجتماعية والصحية الضرورية مع العمل على وضع استراتيجية وطنية بآليات جديدة وناجعة”.