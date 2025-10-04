-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
أكدت أن حماية الأشخاص المسنين من أولويات عمل الحكومة

مولوجي: تزايد نسبة المسنين يستدعي استشراف حاجياتهم في جميع المجالات

الشروق أونلاين
  • 44
  • 0
مولوجي: تزايد نسبة المسنين يستدعي استشراف حاجياتهم في جميع المجالات
ح. م
صورة تعبيرية.

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم السبت 4 أكتوبر، بالجزائر العاصمة، أن التزام الدولة الجزائرية بالطابع الاجتماعي جعل مسألة حماية الأشخاص المسنين من أولويات عمل الحكومة.

وفي كلمة قرأتها نيابة عنها مديرة حماية الأشخاص المسنين بالوزارة، سمية أولمان، خلال يوم دراسي حول طرق التكفل بكبار القدر في ظل التغيرات النفسية والصحية المصاحبة للسن، أكدت مولوجي أن “الارتباط الوثيق للمجتمع الجزائري بهويته الثقافية ومرجعيته الدينية، إلى جانب التزام الدولة الجزائرية بالطابع الاجتماعي، جعل مسألة حماية الأشخاص المسنين من أولويات عمل الحكومة في مختلف برامجها”.

ولتحقيق تكفل أحسن بالأشخاص المسنين، شددت الوزيرة على ضرورة “مضاعفة الجهود للمضي نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية بما يضمن الشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع في الاستفادة من مختلف المساعدات والبرامج التضامنية وكذا الامتيازات الموجهة لفائدة هذه الفئة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

وأضافت أن الجهود الوطنية في مجال حماية هذه الفئة تعتمد على “وضع سياسة اجتماعية مدمجة، والأخذ بعين الاعتبار مقاربة التنمية المستدامة الشاملة من أجل التمكن من إعادة إدماج الأشخاص المسنين الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية في أوساطهم الأسرية والاجتماعية عن طريق توفير مختلف سبل الدعم والمرافقة لهم وللفروع المتكفلة بهم”.

كما لفتت إلى أن قطاعها سطر “جملة من الآليات التي تعمل على حماية الشخص المسن وتحافظ على مكانته في الأسرة والمجتمع.”

الوزيرة ذكرت بالمعطيات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء، والتي أثبتت تسجيل “نسب متزايدة” في فئة الأشخاص المسنين، مشيرة الى أن هذه النسب تستدعي “إعداد تصورات مستقبلية تستشرف حاجيات هذه الفئة في جميع المجالات الاجتماعية والصحية الضرورية مع العمل على وضع استراتيجية وطنية بآليات جديدة وناجعة”.

مقالات ذات صلة
بيان هام من الصندوق الوطني للتقاعد

بيان هام من الصندوق الوطني للتقاعد

منصوري تترأس مع وزير خارجية النرويج جلسة حول تعزيز النظام المتعدد الأطراف في معالجة قضايا السلم والأمن

منصوري تترأس مع وزير خارجية النرويج جلسة حول تعزيز النظام المتعدد الأطراف في معالجة قضايا السلم والأمن

قرار هام يخص مرتادي غابة بوشاوي

قرار هام يخص مرتادي غابة بوشاوي

تقدم المشاريع الطاقوية بالجنوب.. وفد سونلغاز يتفقد

تقدم المشاريع الطاقوية بالجنوب.. وفد سونلغاز يتفقد

حذف قناة بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة.. يوتيوب يرد    

حذف قناة بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة.. يوتيوب يرد    

المرحلة القادمة تتطلب فتح المجال أمام الشباب لتقلد المسؤولية

المرحلة القادمة تتطلب فتح المجال أمام الشباب لتقلد المسؤولية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد