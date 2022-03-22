مولوجي تستقبل لجنة الـ “فداتيك” وتؤكد التزام الدولة بدعم السينما

بعد رسالة جمعية المنتجين إلى رئيس الجمهورية

طالبت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أعضاء لجنة قراءة الأعمال السينمائية بإعداد تقرير مفصل “عن وضعية المشاريع المدروسة”.

حيث أكدت الوزيرة عقب استقبالها، الإثنين، لأعضاء لجنة “الفداتيك” “مرافقة مصالحها بغرض إيجاد حلول عملية لكل النقاط في هذا المجال لإعطاء دفع وحيوية حقيقية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي”.

وقال بيان لوزارة الثقافة إن الدكتورة مولوجي “طمأنت أعضاء اللجنة” بأن الدولة “لن تتخلى عن مرافقة حاملي المشاريع السينمائية والسعي لتحقيقها في الميدان، وأكدت أن مصالح الوزارة ستعمل على دراسة كيفية تسوية المشاريع التي تمت دراستها والموافقة على دعمها”.

وكانت الوزيرة قد استقبلت اللجنة المنتظر أن تنتهي مهامها رسميا شهر جوان المقبل بمقر الوزارة، حيث تناول اللقاء عديد القضايا المتعلقة بقطاع السينما، وعلى رأسها مسألة حل صندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينمائية.

وجاء اجتماع مولوجي بأعضاء لجنة “الفداتيك” على خلفية الرسالة التي وجهتها جمعية المنتجين السينمائيين لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تناشده إعادة النظر في طرق دعم القطاع، وهذا بعد حل صندوق “الفداتيك” الذي يعتبر الإطار القانوني العمومي الوحيد المعد لدعم القطاع في البلاد خاصة وأن الرئيس يعوّل كثيرا على هذا السينما في إعادة دفع عجلة القطاع وإدخاله في النسيج الاقتصادي الوطني وجعله قطاعا منتجا.

كما تحضر أيضا مجموعات مهنية ذات علاقة بالسينما لطرح مجموعة من التصورات واقتراحات لمرافقة القطاع.

والجدير بالذكر، أن مسألة حلّ صندوق “الفداتيك” سبق وألقت بظلالها على مناقشة الوزيرتين السابقتين مع المهينين في بحث سبل الإبقاء على دعم السينما، خاصة بعد إلحاق مركز السينما بالوزارة الأولى وتداخل صلاحيات هذا المركز مع صلاحيات المؤسسات القطاعية تحت وصاية الوزارة وكان أحد تلك الاقتراحات المقدمة يومها أن يتم إلحاق اللجنة بالمركز، وكانت الوزيرة السابقة وفاء شعلال قد رفعت هذا الملف إلى الوزارة الأولى بعد اجتماع جمعها بلجنة الفداتيك شهر نوفمبر الماضي.