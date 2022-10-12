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الجزائر

مولوجي تشرف على تنصيب مسؤولين جدد

الشروق أونلاين
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مولوجي تشرف على تنصيب مسؤولين جدد
ح.م
جانب من مراسم التنصيب

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي يوم الأربعاء، على تنصيب عدة إطارات جدد في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

ويتعلق الأمر حسب بيان للوزارة بكل من:

  • مديرة حفظ التراث وترميمه،
  • مدير الشؤون القانونية،
  • نائب مدير الوسائل العامة،
  • مدير المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية،
  • مدير المتحف العمومي الوطني “أحمد زبانة” بولاية وهران،
  • مدير المتحف العمومي الوطني “سيرتا” بولاية قسنطينة،
  • ومدير قصر الثقافة “مفدي زكرياء”.

وقد أسدت الوزيرة بالمناسبة، تعليماتها للمُعيّنين الجدد، بضرورة “التقرب من الفنانين والمثقفين وفتح الأبواب أمامهم والإنصات لانشغالاتهم واقتراحاتهم”.

كما دعت الوزيرة إلى “تنظيم لقاءات إعلامية وأبواب مفتوحة حول مختلف الخدمات التي تُتيحها وزارة الثّقافة والفنون، خدمةً لكل الفاعلين في حقل الثقافة والفن بالجزائر”.

وأكدت مولوجي في حديثها أن “الرّهان يستدعي من القطاع، أن يلعب الدور المنوط به، في الدفاع عن مقوّماتنا الثّقافية والتراثية”.

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