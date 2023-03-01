مولوجي تطلق مسابقة شعرية في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام

تحت إشراف الوزيرة صُورية مولوجي، أطلقت وزارة الثقافة والفنون مسابقة شعرية وطنية لأحسن قصيدة في مدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

المسابقة ستحمل تسمية “جائزة القصيدة المُحمّدية في مَدح خير البريّة”. وسيتمّ تنظيمها بالتعاون مع المُؤسّسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

ويمكن لكَافّة الشعراء الجزائريين في الفصيح والملحون، المشاركة في هذه المسابقة، حسب ما أكده بيان للوزارة.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة “نخبة من ألمع الأسماء الشعرية والأكاديمية”. وتجرى المسابقة على جولات في كل فرع من فروع الجائزة. على أن يكون تسليم الجوائز على الفائزين في “احتفالية كُبرى نهاية شهر رمضان الكريم”.