مولوجي تعطي إشارة انطلاق الموسم الدراسي لذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، الأحد، توفير كل الإمكانيات الضرورية لضمان دخول مدرسي ناجح لتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفي كلمة لها، خلال اشرافها على افتتاح الموسم الدراسي 2025/2026 من مدرسة الأطفال المكفوفين بالعاشور، قالت مولوجي إن القطاع قد باشر التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي في وقت مكبر، من خلال إعداد دليل خاص موحد يشمل الإجراءات والتدابير الواجب اتباعها من قبل المديريات الولائية والمؤسسات المختصة من أجل إنجاح الموسم الدراسي.

ويعد هذا الدليل “دعامة هامة في توفير البيئة المناسبة لاستقبال التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتضمن الترتيبات اللازمة التي يتعين اتباعها من أجل دخول مدرسي ناجح، بأبعاده التربوية والتنظيمية والبيداغوجية”.

وأشارت الوزيرة إلى إن مصالحها تشرف على شبكة مؤسساتية واسعة تضم 242 مؤسسة متخصصة في التربية والتعليم، و28 ملحقة، بالإضافة إلى 1622 قسماً خاصاً، كما تم فتح 3 مراكز جديدة و9 ملاحق و200 قسم خاص.

ويبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر من 40 ألف تلميذ، يُشرف على تأطيرهم طاقم بيداغوجي متعدد الاختصاصات يفوق عدده 15 ألف مؤطر.