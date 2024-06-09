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بعد غلق نشاطه لسنوات

مولوجي تعلن عن اعادة فتح صندوق دعم السينما والآداب والفنون

محمود بن شعبان
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مولوجي تعلن عن اعادة فتح صندوق دعم السينما والآداب والفنون
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وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، خلال إشرافها رفقة الوزير الأول نذير العرباوي، السبت، على تسليم جائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي” للمبدعين الشباب، عن قرار إعادة بعث صندوق دعم السينما والآداب والفنون “فداتيك”، بعد ان كان نشاطه معلقا لسنوات.
وكشفت الوزيرة بالمناسبة، ان عودة فتح الـ”فداتيك” يندرج في اطار قانون المالية لسنة 2025، كما أكدت أن “القرار الرشيد لرئيس الجمهورية بشأن إعادة فتح صندوق دعم السينما والآداب والفنون دليل على اطلاعه على واقع المشهد الثقافي والفني في الجزائر وحرصه على آمال وطموحات السينمائيين والفنانين الجزائريين”، وهو الصندوق الذي أغلق في أواخر 2021.
وفي حديثها عن الإشعاع الثقافي للجزائر وما تعلق بإشراك الجالية الوطنية بالخارج في الشأن الثقافي، أعلنت مولوجي وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية “عن تأسيس أوركسترا الجزائر السيمفونية الدولية بمشاركة موسيقيين جزائريين مقيمين بالخارج والعازفين في أكبر الفرق الأوركسترالية العالمية من مختلف دول العالم، وهي الأوركسترا التي ستضطلع بالتعريف بالموسيقى الجزائرية في المحافل الدولية وفي كل أرجاء العالم”.
وقد استعرضت وزيرة الثقافة خلال حفل تسليم جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب الذي أشرف عليه الوزير الأول نذير العرباوي، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مختلف الإنجازات المحققة في قطاع الثقافة في مجالات الكتابة والتراث والسينما والمسرح والفنون التعبيرية الأخرى، مشيرة إلى ان ما تحقق يؤكد “حرص ودعم القيادة السياسية في بلادنا وعلى رأسها رئيس الجمهورية للمشروع الثقافي المتكامل والناهض ببلادنا إلى ما يجب أن تكون عليه على الصعيد الدولي، ليدعونا اليوم إلى مضاعفة الجهود لتحقيق هذا المشروع الوطني الطموح بما تقتضيه الرهانات الجديدة والتحديات الكبرى التي تعرفها الجزائر وطنيا وإقليميا ودوليا”.

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